Deze opvallende uitvinding moet volle parkeergarages oplossen

Iedereen heeft dit sowieso wel eens meegemaakt. Je rijdt een parkeergarage in, ziet eindelijk een vrije plek en komt er vervolgens achter dat je alleen nog via de achterklep kunt uitstappen. Auto's worden steeds breder, parkeervakken blijven even groot en de frustratie neemt eigenlijk alleen maar toe. Gelukkig denken ze bij Hyundai dat dat een stuk slimmer kan.

Jij stapt uit, de robot doet de rest

Het idee is heel simpel. Je rijdt naar een speciale afleverplek, stapt uit en loopt weg. Daarna neemt een robot het stokje over. De kleine parkeerrobot rijdt onder je auto, tilt de wielen op en brengt de auto naar een vrije parkeerplek. En met klein bedoel ik ook echt klein: het ding is slechts 11 centimeter hoog. Toch kan hij auto's tot 3.400 kg verplaatsen. Ook een elektrische SUV die zwaarder is dan een gemiddelde eengezinswoning is dus geen enkel probleem.

Ben je klaar met shoppen, sporten of wat dan ook? Dan druk je op een knop bij een kiosk en komt de robot je auto weer netjes afleveren.

Meer auto's, minder gevloek

Het grootste voordeel zit hem niet eens in het gemak, maar in de ruimte. Omdat niemand meer naast de geparkeerde auto hoeft uit te stappen, kunnen auto's veel dichter op elkaar worden gezet. Volgens Hyundai levert dat 20 tot 50 procent extra parkeercapaciteit op. Dat is best aardig. Ineens passen er dus tientallen extra auto's in dezelfde parkeergarage, zonder ook maar één muur te verplaatsen.

Bijkomend voordeel: geen portieren meer die lekker hard tegen jouw auto worden gegooid. Dat scheelt weer een hoop bezoekjes aan de uitdeuker én discussies met mensen die zeggen dat ze van niets weten.

Wanneer kunnen wij dit gebruiken?

Voorlopig blijft het bij een proef in een appartementencomplex nabij Seoul. Daar gaan twee robots netjes 53 parkeerplaatsen beheren. Hyundai wil onder meer kijken hoe snel het systeem werkt, hoeveel robots er nodig zijn en hoe soepel alles verloopt tijdens de hele drukke momenten.

Toch zou dit voor Nederland best interessant zijn, aangezien parkeergarages steeds voller raken en auto's juist steeds groter worden. Maar ergens is het ook wel een beetje jammer. Want als een robot straks foutloos retestrak parkeert, kunnen we niemand meer uitlachen die drie keer opnieuw moet insteken.

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