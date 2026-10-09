Deze peperdure MPV laat je op het slechtste moment in de steek

Je zou zeggen dat een auto die je ruim een ton kost van alle gemakken voorzien is. Denk aan een prachtige luxe interieur, software die slimmer is dan jij, 800 volt, actieve vering en natuurlijk meer veiligheidssystemen dan je ooit kan verzinnen. Hartstikke leuk allemaal. Tot je de rem intrapt en deze vriendelijk laat weten dat je na de piep een bericht in kan spreken.

Het Chinese automedium Dongchedi zette drie Maextro V800's op een afgesloten testbaan om een aantal noodstops van 100 naar 0 km/u te testen. Niet even remmen op de parkeerplaats om te kijken wat er gebeurt maar dus echt een serieuze remtest.

Bij de eerste auto ging het al na drie pogingen mis. DRIE!! Na deze drie pogingen brak de bevestiging van het rempedaal. De tweede auto was een stuk veiliger, die gaf het namelijk pas na vier pogingen op. De derde was helemaal bijzonder. Dit gloednieuwe exemplaar brak het hele systeem al na de tweede remactie. Veiligheid kent geen tijd zullen we maar zeggen.

Drie auto's, drie keer dezelfde levensgevaarlijke ellende. Bij alle drie de auto's brak de constructie waarmee het rempedaal is bevestigd. Bij de derde auto brak uiteindelijk zelfs het pedaal zelf volledig af. Hoe dan...

De gemeten pedaalkracht liep bij de tests op tot 4.589 Newton. Bij de derde auto ging het echter al mis bij 1.612 Newton. Volgens de test moet een rempedaal in China 2.000 Newton gedurende vijf seconden kunnen vol kunnen houden.

Dat remt vast lekker

Ik hoef jullie natuurlijk niet te vertellen wat er gebeurt als je rempedaal zelf kapot gaat, maar ik doe het toch. Je rem werkt niet meer. En dan? Ja... Goede vraag.

De auto kan in het ergste geval nog via de P-stand worden afgeremd. Of dat je nou echt gaat redden weet ik niet, maar tijdens de test groeide de remweg hierdoor van 38 naar 140 meter. Ja, erg nuttig. Bij 100 km/u heb je in 140 meter ineens behoorlijk wat tijd om na te denken of je wel de juiste keuzes in het leven hebt gemaakt.

De handleiding van de V800 vermeldt trouwens zelf dat de noodremfunctie via de P-stand de normale remmen niet volledig kan vervangen. Toch handig om te weten.

Het is natuurlijk ook lastig

Dongchedi heeft de afgebroken onderdelen bekeken en ziet meerdere mogelijke aandachtspunten in de constructie. Het midden van het rempedaal zit ongeveer 130 millimeter van het draaipunt. Dat is volgens de analyse toch best veel. Rond het draaipunt zou bovendien slechts één verticale steunlaag zitten, terwijl vergelijkbare constructies van dezelfde leverancier twee of drie versterkte lagen gebruiken. Opvallend? Ja. Veilig? Nee.

Ook zijn er lasnaden aangetroffen op plekken waar flinke krachten ontstaan. De onderzoekers wijzen daarnaast op dat er dun materiaal is gebruikt en veel te weinig versteviging.

Hier moeten we wel even bij vermelden: dit is geen officiële oorzaak. Het gaat dus echt om een voorlopige analyse van de test. Ook zijn er van Maextro en JAC nog een verklaringen of conclusies naar buiten gekomen. Maar ja, het feit dat je rempedaal kan afbreken lijkt mij wel een rode vlag.

De Maextro V800 kost afhankelijk van de uitvoering die je kiest gewoon 97.000 tot 129.000 euro. Voor dat geld mag je toch best wat verwachten zou je zeggen. Een mooi interieur, nieuwe tech en levend aankomen op je bestemming bijvoorbeeld.

Via: CarNewsChina

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