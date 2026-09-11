Deze petitie moet nieuwe peperdure autobelasting van tafel krijgen

Het kabinet wil werkgevers vanaf 2027 dwingen hun wagenpark te verduurzamen door middel van een pseudo-eindheffing. Deze belastingmaatregel doet bij veel ondernemers het stoom uit de oren komen. Daarom is er nu een landelijke petitie om de regeling van tafel te krijgen.

Wat is de pseudo-eindheffing?

Voor wie het niet heeft meegekregen: de pseudo-eindheffing is een extra belasting op fossiele en hybride zakelijke auto's, waarmee het kabinet de overstap naar emissievrije (lees: elektrische) auto’s wil versnellen. In de praktijk komt het neer op een extra heffing van 12 procent per jaar over de fiscale cataloguswaarde (inclusief btw en bpm) per zakenauto. Een voorbeeldje: bij een hybride of benzineauto van de zaak met een cataloguswaarde van € 50.000 kost dit de werkgever simpelweg € 6.000 per jaar extra.

De heffing komt direct voor rekening van de werkgever en mag wettelijk niet worden doorberekenen aan de werknemer. In tegenstelling tot de bijtelling (waar 500 kilometer privé vrijstelling geldt) telt voor de pseudo-eindheffing woon-werkverkeer al als privégebruik.

Reactie van het MKB

Hoewel het verduurzamen van wagenparken op papier een mooi doel is, stuiten veel bedrijven in de praktijk op onoverkomelijke obstakels. Gerben de Groot, mede-eigenaar van leasemaatschappij PIM Lease, ziet dagelijks ondernemers die klem komen te zitten: "Mijn klanten schrikken als ik ze uitleg wat de pseudo-eindheffing voor ze inhoudt. Ze krijgen meer kosten voor hun kiezen. En wat misschien nog wel erger is: de overheid toont zich onbetrouwbaar. Ondernemers weten niet meer hoe ze moeten investeren."

Hij vervolgt: "Mijn klanten zeggen: ik wil wel over op elektrisch, maar ik mag geen laadpalen installeren van de netbeheerder. Dan krijg je dus een boete, die flink in de papieren loopt. Ze staan in een wachtrij waar ze zelf niets aan kunnen doen. Dan is zo’n extra heffing heel wrang."

Aanpassen heeft geen zin

Wouter van Embden van Stichting Autobelangen is diep in de materie gedoken. Voor hem is er maar een oplossing: niet aanpassen, maar de regeling nooit in laten gaan: "Het geeft de overheid een nieuwe knop om aan te draaien. Je weet nooit hoe daar gebruik van gemaakt gaat worden. Maar niemand stelt de vraag die ertoe doet: waarom zou je deze heffing überhaupt invoeren? Dat is meestribbelen. Deze heffing moet niet worden aangepast, maar van tafel."

Daarnaast hebben de bestrijders van de heffing ook een oplossing voor het kabinet om elektrisch rijden aantrekkelijker te maken. Niet met de extra belasting, maar via de bestaande bijtelling. “Verhoog de bijtelling op nieuwe brandstofauto's en verlaag die op elektrische auto's, uitsluitend voor auto's die vanaf 2027 nieuw worden aangeschaft, zodat voor elke auto van de zaak dezelfde regels gelden en bestaande gevallen worden ontzien’’, schrijven de initiatienemers.

De petitie

Stichting Autobelangen en PIM Lease zijn daarom een petitie gestart. Hierin formuleren ze zes harde bezwaren tegen de nieuwe heffing.

Ongelijke behandeling: De heffing treft wel BV's en DGA's, maar geldt niet voor de circa 1,8 miljoen zzp'ers en eenmanszaken. Voor exact dezelfde auto betaalt de een wel extra belasting en de ander niet. Straf op bestaand wagenpark: Na de overgangsperiode (die waarschijnlijk tot 1 januari 2031 loopt) valt ook het bestaande wagenpark onder de heffing. Hierdoor daalt de restwaarde van gebruikte fossiele auto's nu al fors. Marktverstoring: De hele keten wordt geraakt; van de occasionmarkt tot autobedrijven die afhankelijk zijn van onderhoud en handel in fossiele auto's. Onuitvoerbaar en complex: De regelgeving brengt een enorme administratieve druk en onduidelijkheid met zich mee voor werkgevers en de Belastingdienst. Averechtse effecten: De regeling geldt per volle maand en raakt zelfs kortstondige leenauto's. Het risico bestaat dat werkgevers de auto van de zaak afschaffen en personeel in oudere, meer vervuilende privéauto's laten rijden. Onvoorspelbaarheid: De overheid creëert een 'extra knop' om belasting naar believen te verhogen, wat de benodigde investeringszekerheid voor wagenparkbeheerders sloopt.

Hoe kan ik de petitie ondertekenen?

Ondernemers, wagenparkbeheerders en gedupeerde werkgevers kunnen de petitie tegen de pseudo-eindheffing per direct ondertekenen via de officiële kanalen van Stichting Autobelangen . Bij minimaal 40.000 handtekeningen is de Tweede Kamer verplicht om het onderwerp op de politieke agenda te zetten. Haalt de petitie dat niet, dan kunnen de initiatiefnemers nog altijd het onderwerp aandragen op petitie-dinsdag.

Met Prinsjesdag voor de deur is het de vraag of de psuedo-eindheffing er precies zo uit komt te zien in de plannen als voorheen aangegeven. Mocht dat zo zijn, dan kan de petitie nog erg waardevol worden.

Foto: Audi A4 gespot door jeroenpn