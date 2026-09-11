Geloof het of niet: dit is een nieuwe Renault

Automerken willen tegenwoordig wereldwijd actief zijn. Zo zet Audi bijvoorbeeld wat groter in op de Chinese markt met AUDI. Bij Renault doen ze het anders. De Fransen willen Latijns Amerika veroveren met dit bijzondere apparaat: de Renault Niagara.

Met een lengte van 4,94 meter (4,91 meter voor de 4x2-variant) en een hoogte van 1,72 meter is de Niagara wat aan de kleine kant voor een pick-up. Opvallen doet hij echter nog steeds, vooral dankzij het front. De ingewikkeld ontworpen voorverlichting trekt aandacht, maar ook zeker de brede, zwarte grille waarin de naam 'Renault' in geciseleerde chroomletters groot is uitgeschreven. De Niagara staat op 17- of 18-inch wielen en is rondom afgewerkt met 'Alliance Black' carrosseriebescherming en een terreinwaardige skidplate.









Cabine van een gewone auto

Het interieur moet volgens Renault aanvoelen als een doodnormale SUV. Het dashboard beschikt over een 10,2-inch digitaal instrumentarium en een 10,1-inch multimedia-touchscreen met het OpenR Link-systeem inclusief Google Gemini-assistentie. Ook prettig: de cabine en de laadbak in elkaar over. In die laadbak kun je 938 liter en 645 kilo bagage kwijt.

Klein turbomotortje

Onder de kap schuilt een 1,3-liter turboblokje met directe inspuiting die geschikt is voor benzine en Flex Fuel (mix van benzine en bio-ethanol). In de 4x2-uitvoering levert dit blok 156 pk, terwijl de 4x4-variant over 160 pk beschikt. Het maximale koppel is in beide gevallen 270 Nm. Schakelen gebeurt via een handgeschakelde zesbak of een zestraps automatische transmissie met dubbele koppeling.

Voor het onderstel gebruikt Renault een speciaal afgestemde multi-link achteras met hydraulische ondersteuning. Met een bodemvrijheid tot 233 millimeter en een all-wheel drive systeem (met modi zoals Eco, Comfort, Sport, Smart, Mud-Sand en Off-Road) zou de pick-up niet terug moeten deinzen voor zwaar terrein.

De pick-up is de eerste van 14 (!) auto’s die Renault specifiek richt op de Braziliaanse, Argentijnse en Colombiaanse markten. De prijzen zijn nog niet bekend. Ik vermoed niet dat je ooit een Niagara gaat tegenkomen op de Nederlandse wegen, maar toch is het interessant om te zien wat Renault buiten ons continent doet. Of vind je dat Renault deze pick-up ook hier zou moeten lanceren?