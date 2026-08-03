Deze Polo op Marktplaats heeft teveel Fast & Furious gekeken

Een VW Polo is in principe het voorbeeld van een onopvallende fijne kleine stadsauto. Toch vind je op Marktplaats altijd wel weer iemand die er compleet het tegenovergestelde van heeft gemaakt. Soms kunnen dit soort aanpassingen wel goed uitpakken, maar de Polo in kwestie is helaas toch even iets te lang bij de plaatselijke tuningzaak blijven hangen.

Een Polo die wil opvallen

Goed, we hebben hier te maken met een Volkswagen Polo 1.6 TDI uit 2009. Geen stoplichtterrorist dus, maar een diesel met 74 pk, een handgeschakelde vijfbak en 221.000 kilometer ervaring. In principe prima als je toevallig op zoek bent naar een goedkoop dieseltje.

Toch heeft de eigenaar duidelijk een poging gedaan er iets bijzonders van te maken. De Polo kreeg een sportieve bodykit, een spoiler, sportstoelen, een sportstuur, aangepaste achterlichten én als klap op de vuurpijl: vleugeldeuren. Want waarom zou je normaal uitstappen als je het ook met een beetje drama kunt doen?

Ook de audio-installatie werd aangepakt zodat je jezelf op elk moment van de dag hoofdpijn kan geven en krijg je er twee sets velgen bij: originele Volkswagen-velgen met Continental-winterbanden én een extra set lichtmetalen velgen met zomerbanden.











Onderhoud is niet vergeten

Gelukkig bleef het niet alleen bij uiterlijke upgrades. Volgens de advertentie is er de afgelopen tijd namelijk flink geïnvesteerd in de auto. Zo zijn onder meer de EGR-klep, de brandstofpomp, het roetfilter, de distributieriem inclusief waterpomp, de multiriem, de handrem en de accu vervangen.

Ook het remsysteem kreeg een opfrisbeurt met Brembo-schijven en -blokken rondom, die pas 3.000 kilometer geleden zijn gemonteerd. Verder kreeg de diesel verse Castrol LL-olie en nieuwe Mahle-filters. Dat is een pittig lijstje voor een auto van deze leeftijd.







Voor minder dan drie mille

Voor al dat moois vraagt de verkoper 2.950 euro. Geen hele gekke prijs. Volgens hem haalt de Polo ongeveer 800 kilometer uit de 45-liter tank, wat neerkomt op een gemiddeld verbruik van ongeveer 1 op 17,8.

Vallen vleugeldeuren op een Polo onder de categorie Sjonnie-tuning? Absoluut. Maar feit is wel dat deze Polo iets voor elkaar krijgt wat maar weinig Polo's lukt: mensen laten omkijken. Al is het alleen maar omdat ze zich afvragen waarom er vleugeldeuren op zitten of waarom de uitlaat scheef zit. Misschien niet de snelste manier om op te vallen, maar wel een hele effectieve.

Interesse? Linkje naar de advertentie vind je hier.

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