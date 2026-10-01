Blijf weg van de Volkswagen Tiguan!! Ik herhaal: blijf maar gewoon weg

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Een Volkswagen Tiguan koop je waarschijnlijk niet om elke zaterdag de garage te moeten bellen. Je verwacht gewoon dat zo'n keurige Duitse SUV zijn werk doet, zonder iedere week een nieuwe melding op het dashboard. Toch blijkt dat bij de huidige generatie volgens eigenaren nogal eens anders te lopen.

75 procent heeft iets te melden

De cijfers komen uit de What Car? Reliability Survey 2026, waarin auto's van maximaal vijf jaar oud worden beoordeeld. Bijna 40.000 automobilisten deelden daarvoor hun ervaringen. Van alle modellen die werden meegenomen, komt de huidige Volkswagen Tiguan er het slechtst vanaf.

De Tiguan scoort slechts 55,3 procent. En wat nog opvallender is: maar liefst 75 procent van de Tiguan-eigenaren gaf aan dat hun auto in de afgelopen periode met één of meerdere problemen te maken kreeg. Dat is natuurlijk niet de Duitse degelijkheid die ooit vanzelfsprekend was.

En dan hebben we het echt niet alleen over een infotainmentscherm dat een keer vastloopt. Eigenaren noemen onder andere de 12V-accu, carrosserie, remmerij, motorelektronica en infotainment als probleemfactoren.

Dat is best een lijstje voor een auto die je juist koopt om lekker comfortabel en zonder stress van A naar B te komen. En dan nog te bedenken dat de Tiguan in de eerste vier maanden van 2026 de best verkochte auto was.

Duitse merken hebben geen topjaar

De Tiguan staat trouwens niet eenzaam in een hoekje hoor. Wie verder naar beneden kijkt in de lijst, komt best veel bekende namen tegen. En die staan daar echt niet zomaar.

De Mercedes GLE staat met 63,7 procent op plek drie van de minst betrouwbare auto's. De Volkswagen ID.4 komt uit op 66,9 procent, terwijl de BMW X3 op benzine 73,5 procent scoort. Ook de Land Rover Discovery Sport en Range Rover Evoque staan in de onderste tien.

Zelfs de Jaecoo 7, een vrij nieuwe speler uit China, komt met 71,9 procent in dat groepje terecht. Die heeft dus gelijk kennisgemaakt met een nogal onvriendelijk stukje van de Europese markt. Dit laat ook meteen zien dat nieuwe Chinese auto's, hoe luxe en aantrekkelijk geprijsd ze ook zijn, niet automatisch probleemloos zijn.

Op merkniveau staat Volkswagen uiteindelijk op plek 25 van de 30 merken met een score van 85,8 procent. BMW doet het met 88,7 procent wat beter, maar ook dat is natuurlijk vrij rampzalig.

Er is nog hoop

Wie nu denkt dat iedere moderne auto een rijdende storing is, kan gelukkig weer ademhalen. Bovenaan de lijst staan namelijk de Mini Countryman en Suzuki Swift, die allebei gewoon een perfecte 100 procent scoren.

De Toyota Aygo X volgt met 99,7 procent. Suzuki mag zich trouwens de betrouwbaarste fabrikant van het onderzoek noemen met 97,8 procent.

Dus ja: een Duits logo op de neus, een interieur vol luxe en een scherm waar je halve leven op past, betekenen absoluut niet dat je onderweg geen ongepland bezoek aan de garage kan verwachten.

Misschien is dat maar goed ook. Anders hebben we straks niets meer om over te zeuren.

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