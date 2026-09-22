Deze populaire youngtimers zijn goedkoper als import dan als occasion

Leve de youngtimers! De speciale regeling blijft bestaan. De vervolgvraag: heeft het zin om een oude occasion uit Duitsland te importeren nu de youngtimerregeling gered is?

De website Duitsemilieusticker.nl analyseerde ruim 4.000 occasions op Duitse en Nederlandse verkoopsites en maakte meer dan 400 vergelijkingen tussen vergelijkbare auto’s. De gemiddelde prijzen per model en bouwjaar werden vergeleken. Bij de importauto’s is er voor de volledigheid 550 euro aan de prijs toegevoegd om de importkosten te dekken.

Is importeren altijd goedkoper?

De uitkomst: er is niet echt een rechte lijn te trekken. Bij een gewilde youngtimer als een Mercedes S-Klasse of BMW 5 Serie (beide uit 2007) is het voordeel respectievelijk ruim 1.100 en 650 euro bij de aanschaf. Pak je een jaar jonger, dan is importeren bij de Merc 127 euro duurder en bij de Bimmer slinkt het voordeel naar 101 euro. Bekijk hieronder het volledige overzicht van de vergelijkingen van meeste naar het minste voordeel per model en bouwjaar.

Een import-youngtimer is dus niet altijd goedkoper in aanschaf dan een Nederlands tweedehandsje. Het is wel belangrijk om op te merken dat het onderzoek alleen keek naar model, bouwjaar, carrosserie en vergelijkbare kilometerstand. Er is dus niet gelet op opties en daar winnen de Duitse gebruikte auto’s het vaak van de origineel Nederlandse auto’s.

Let op voor lage kilometerstanden!

Ga je toch een youngtimer importeren, dan is het belangrijk om scherp te zijn op het verleden van de auto. Een beetje liefhebber weet dit al, maar het is toch goed om nog eens te benadrukken: er wordt nog veel gesjoemeld met Duitse tellerstanden.

“Als je het idee hebt dat je een buitenkansje te pakken hebt, is het juist zaak om éxtra scherp te zijn’’, zegt Freek Jurg van Duitsemilieusticker.nl . Bij een geïmporteerde auto ontbreekt vaak een volledige tellerhistorie. En als die er wel is, kan het vervalst zijn. Hoe onderschep je die? “Check bijvoorbeeld of je verschil in inkt ziet tussen verschillende stempels en vraag de betreffende garages of ze de auto daadwerkelijk kennen en of er naar hun weten bijzonderheden zijn.’’

Komt er een run op Duitse import-youngtimers?

In het overzicht zien we tien auto’s waarbij het wel loont en tien auto’s waarbij het niet loont om te importeren. Daarom is de logische conclusie van Marinus Nutma van Autoimporteur.nl dat er geen gigantische run komt op de import-youngtimer: Hij ziet nog meer drempels: “Een lage bijtelling maakt een oudere premiumauto nog niet goedkoop aan de pomp. Voor ondernemers die voordelig kunnen laden, kan een scherp geprijsde elektrische occasion uit Duitsland, met weinig BPM bij import, óók interessant zijn. Daarom verwacht ik wel extra belangstelling voor youngtimers, maar geen massale overstap. Uiteindelijk telt het totale kostenplaatje.’’ Reken dus gerust wat verder dan alleen de vraagprijs als je een Duitse youngtimer naar Nederland haalt.

Foto: BMW 530i e60 2004 gespot door stefan2109

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