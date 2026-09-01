Deze Porsche GT3 RS op Marktplaats heeft een kilometerstand waar je van schrikt

Een Porsche 911 GT3 RS koop je normaal gesproken om twee redenen. Of je bent een diehard circuitheld die elk weekend de banden op rijdt, óf je zet hem in een verwarmde garage onder een hoes en vertelt iedereen dat het “een investering” is. De eigenaar van deze GT3 RS koos blijkbaar voor optie drie: er gewoon krankzinnig veel mee rijden.

Deze GT3 RS heeft meer gezien dan je denkt

Op het eerste gezicht is deze Porsche niets geks. Het is een 911 GT3 RS uit 2016, heerlijke Lava Orange lak, mega achtervleugel, carbon kuipstoelen en een atmosferische 4,0-liter zescilinder boxer die 500 pk produceert en pas een beetje wakker wordt als je hem richting de 9.000 toeren trapt. Het bizarre geluid alleen al is reden genoeg om van deze auto te houden.

Maar dan kijken we naar de teller. 230.884 kilometer.

Ja, je dat lees je inderdaad goed. Geen typefoutje en ook geen vergeten komma. Deze GT3 RS heeft gewoon dik 230.000 kilometer gereden. Nou niet bepaald een kilometerstand die je verwacht aan te treffen bij een auto als deze. Blijkbaar zijn er dus wel mensen die een hardcore Porsche GT3 RS gewoon gebruiken als vervoersmiddel. Revolutionair concept eigenlijk.













Gelukkig niet bij de lokale bandenboer onderhouden

Een kilometerstand als deze is natuurlijk pas interessant als de onderhoudshistorie ook een beetje vertrouwen wekt . Volgens de advertentie is de Porsche altijd onderhouden door erkende Porsche-dealers en is de volledige historie aanwezig. Nog beter: de laatste eigenaar sloot op 30 april 2024 zelfs Porsche Approved-garantie af voor drie jaar. Ja zeker, deze GT3 RS met meer dan twee ton op de teller heeft dus nog gewoon lekker garantie tot april 2027.

Dat geeft toch een bepaald gevoel van rust. Nou ja, voor zover je ooit rustig wordt van een aankoop van bijna anderhalve ton.

Verder heeft de Porsche zo'n beetje alles wat je op een GT3 RS wilt hebben. Keramische PCCB-remmen, een liftsysteem, achterasbesturing, PASM, Porsche Torque Vectoring Plus en natuurlijk die carbon kuipstoelen waarin je na 600 kilometer snelweg waarschijnlijk exact weet waar al je rugwervels zitten.

















Is dit eigenlijk best een koopje?

De vraagprijs bedraagt 129.900 euro. Voor 139.900 euro staat hij volgens de verkoper op Nederlands kenteken. Dat is nog steeds een hoop geld waarvoor je ook een heel behoorlijke woning kunt… kon kopen.

Maar kijk je even goed naar de prijzen van andere 991 GT3 RS’en, dan wordt deze Porsche ineens best interessant. Je krijgt nog steeds een 500 pk atmosferische GT3 RS, uitgevoerd in het heerlijke Lava Orange en mét Porsche Approved-garantie.

Je moet alleen wel vrede hebben met die tellerstand.

Interesse? Linkje vind je hierrr.

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