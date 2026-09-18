Deze Porsche 964 is compleet nieuw en van een bekende maker

Alsof er nog niet genoeg 911-restomod-bedrijven zijn, kunnen we vandaag weer een naam toevoegen aan het lijstje. Deze naam heeft echter wel een streepje voor dankzij zijn tuningverleden met onder andere Porsches: tuner Techart duikt de restauratiewereld in!

Onder de nieuwe bedrijfstak wil Techart de kunst van het restaureren en verbeteren tentoonstellen. Het eerste apparaat uit het verleden dat ze aanpakken is de Porsche 911 (964) Carrera 4. Hierover zegt de Techart-baas Benedict von Canal: “Ons doel was niet om de klassieker opnieuw uit te vinden. Ons doel was om het verder te brengen. Prestaties en modern rijgedrag komen samen met precisie, samenhangend ontwerp en toewijding aan kwaliteit die Techart sinds 1987 definieert.’’

Hoe doen ze dat dan?

Zoals dat gaat bij restomods wordt eerst de auto compleet gestript om er vervolgens een nieuwe koets, nieuwe motor, nieuwe ophanging en een nieuw interieur tegenaan te smijten. Eigenlijk wordt het dus een compleet nieuwe auto, maar dan op basis van een auto uit eind jaren ‘80, begin jaren ‘90.

De nieuwe carrosserie bestaat uit een aantal bijzondere elementen. De Techart blijft logischerwijs dichtbij het Porsche-ontwerp, maar voegt er wel trucjes van nu aan toe. Denk aan richtingaanwijzers aan de voorkant die ook functioneren als luchtinlaten. Ook de achterlichten bestaan. Aan de achterkant vinden we een lekkere ducktail-spoiler met eronder twee openingen, ook weer voor de lucht. De GTClassic staat op 18-inch Techart-wielen met een soort Fuchs-design en heeft een speciaal voor hem gebouwde uitlaat. De Techart-letters achterop zijn trouwens 24-karaats goud.

Specs

Techart begrijpt dat liefhebbers niet zitten te wachten op een elektrische 964. Er ligt dus nog gewoon een 3,8-liter zescilinder boxer in die 380 pk produceert. Verder noemt Techart dat de ophanging, het remsysteem en de motorsteunen dermate op elkaar zijn afgestemd dat het rijgedrag fantastisch is. We testen dat graag eens uit!













In de cabine is het vooral leer dat de klok slaat, maar er zijn ook wat kunststof delen en een net-niet-Pepita-patroon in de stoelen. De schakelpook is dan weer van aluminium. Kopers die het Chorno-pakket kiezen, krijgen er voor de bijrijder wat Hanhart-stopwatches bij. Verder lijkt de radio rechtstreeks uit een oude Porsche te komen, maar verzekert Techart, daar kun je gewoon moderne media op gebruiken.









Vanuit welke hoek je ook naar de restomod kijkt, het is en blijft een pareltje, net zoals zoveel andere 911-restomods. De GTClassic is wel enorm exclusief: Techart bouwt er maar elf stuks van. Een prijs noemt de tuner niet. Die zal exclusief een 964 Carrera 4 zijn, vrees ik.

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