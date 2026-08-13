Deze Porsche 911 is de natte droom van iedere miljonair

Als je een Singer Porsche kan betalen, dan doe je het op financieel niveau waarschijnlijk best lekker. Maar voor sommige klanten is zelfs dat niet exclusief genoeg. Daarom mocht Louis Vuitton zich uitleven op twee unieke 911's. Het resultaat is precies zo over de top als je denkt.

Een Singer is nog niet exclusief genoeg

Wie denkt dat Louis Vuitton simpelweg een paar logo's op een Singer heeft geplakt, think again. Voor deze samenwerking zijn twee volledig unieke auto's gebouwd. De eerste is gebaseerd op de bekende Singer Classic, helemaal compleet met een heerlijke atmosferische 4,0-liter luchtgekoelde boxermotor, handgeschakelde zesbak en achterwielaandrijving. Maar daar houdt de overeenkomst met een 'gewone' Singer eigenlijk wel een beetje op.

Louis Vuitton ontwierp namelijk niet alleen het interieur, maar uiteraard ook de bagageset, de helm, de rijhandschoenen, de schoenen én zelfs de jas die bij de auto hoort. Daarnaast is er op het dak een speciale drager geïnstalleerd voor een op maat gemaakte koffer, ski's of een surfplank.

Ja, je moet alles wel een beetje kunnen matchen natuurlijk.







Zelfs het dashboard is haute couture

Ook binnenin is echt helemaal niets standaard gebleven. De tellers zijn geïnspireerd op de Tambour-horloges van Louis Vuitton en midden op het dashboard zit een mechanisch klokje dat je gewoon uit de auto kunt halen om thuis op je bureau te zetten. Dat is ongeveer het meest over-the-top detail dat ik dit jaar heb gezien.

Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, zijn zelfs de ventilatiegaatjes in de stoelen voorzien van de welbekende Louis Vuitton Monogram-details. Dat is wel echt zo'n soort afwerking waar je waarschijnlijk pas na een jaar ofzo achter komt.

De tweede auto is misschien nog opvallender. Deze Classic Turbo Cabriolet, ontworpen samen met Louis Vuittons creatief directeur Nicolas Ghesquière, is uitgevoerd met zoveel hout dat je bijna zou zeggen dat het een Riva-speedboot is.







Exclusief kent geen prijs

Zoals je waarschijnlijk al had verwacht, houden Singer en Louis Vuitton de prijs lekker geheim. Eigenlijk is het ook niet zo interessant. Dit soort auto's worden niet gebouwd voor mensen die eerst even op Marktplaats de occasionprijzen vergelijken. Ze zijn eerder bedoeld voor verzamelaars die alles al hebben en op zoek zijn naar iets wat letterlijk niemand anders bezit.

En ja, als je een Singer laat bouwen én Louis Vuitton vraagt om hem vervolgens nog exclusiever te maken, dan ben je waarschijnlijk allang gestopt met het kijken naar prijskaartjes toch?

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