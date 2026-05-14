Bizar: 1 miljoen euro om je GT3 RS in carbon fiber te dopen

Maak kennis met de Porsche 911 RT. Een compleet verbouwde Porsche 911 GT3 RS zoals je die nog nooit eerder hebt gezien.

Dit is het werk van het Britse autobedrijf Talos. Je kunt ze misschien kennen van hun eerder aangepakte Ferrari 599 GTB. Dat vond ik overigens heel gaaf gedaan. Een kleine opfrisser van het geheugen. Ferrari leverde nooit een straatlegale XX-variant van de 599, dus hebben ze dat bij Talos zelf maar gedaan. Het resultaat is een extreme Ferrari met bijpassend geluid.

Alles van carbon fiber

Ditzelfde autobedrijf heeft nu een tweede project gepresenteerd op basis van de Porsche 911 GT3 RS. Wat ze eigenlijk hebben gedaan is de auto volledig strippen en deze opnieuw opbouwen met een focus op één materiaal: carbon fiber. Zo’n beetje elk paneel van de auto is vervangen. Een pittig klusje zullen we maar zeggen.

Volgens Talos is er gebruikgemaakt van geavanceerde 3D-scans om de nieuwe body perfect te laten aansluiten. Het resultaat is een uiterlijk dat ergens geïnspireerd zou zijn op de 911 R racer. Eigenlijk een vergelijkbaar recept met de Ferrari, alleen gaat het nu om een Porsche.

Het moet wel je smaak zijn. Het effect van naakt carbon is vrij grof en ruw. Enkele ongespoten onderdelen zoals een spiegelkap of een diffuser kan best tof zijn. Maar een hele auto? Voor wie het droge carbon iets te heftig vindt, biedt Talos overigens ook de optie om de boel gewoon te laten spuiten.

Volgens Talos hebben de aanpassingen ervoor gezorgd dat de GT3 RS zo’n 80 kilo lichter is dan een standaard exemplaar. Ditzelfde effect krijg je ook door een passagier in vorm van een volwassen man van 1 meter 80 thuis te laten. Kost je ook geen miljoen euro. Maar iemand naast je in de passagiersstoel en dan net zo zwaar zijn als een reguliere GT3 RS heeft ook wel wat.

Aan boord van de Porsche krijgen klanten vrij spel als het gaat om materialen, kleuren en afwerking. Alles wordt op maat samengesteld, zodat geen enkele 911 RT hetzelfde is.

En ondanks de puike rijeigenschappen van de GT3 RS gaat Talos nog een stapje verder. De ophanging is samen met Öhlins ontwikkeld en moet een perfecte balans bieden tussen comfort en messcherpe handling. Je kunt de dempers via je smartphone aanpassen, dus je hoeft je handen niet vuil te maken.

20 exemplaren

Dan het moment waarop je even moet gaan zitten. De prijs voor deze transformatie bedraagt namelijk £850.000, omgerekend komt dat neer op ongeveer een miljoen euro inclusief belastingen. En dan moet je zelf nog een 911 GT3 RS afstaan. Best een duur geintje.

Die heftige prijs komt dan weer met een stukje exclusiviteit. Slechts twintig stuks wereldwijd gaan er gemaakt worden. En hoewel ook dit weer een gaaf project is, gaat mijn voorkeur toch uit naar die Ferrari van eerst. Deze sla ik even over.