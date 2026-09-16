Deze Porsche 911 van Marktplaats heeft een serieus brede kont

Een gewone 996 Carrera is inmiddels een prima manier om voor relatief weinig geld toch een Porsche 911 te rijden. Toch kan ik me voorstellen dat je dat misschien niet speciaal genoeg vindt. Mocht dat het geval zijn en je zoekt toch wat bijzonders, dan hebben we hier misschien wel de perfecte oplossing gevonden.

Een 996 met extra heupen

De basis is een 911 Carrera 3.4 uit 2000. Achter de nogal brede body ligt dus gewoon de bekende 3,4-liter zescilinder boxer, goed voor 301 pk. De vijftraps Tiptronic zorgt ervoor dat je niet zelf met de pook hoeft te discussieren, terwijl 100 km/u in ongeveer 6 seconden is gedaan. De topsnelheid ligt op zo'n 275 km/u. Cijfers waar je vandaag de dag nog steeds hartstikke blij van wordt.

Maar het belangrijkste van deze Carrera zit niet onder de motorkap. Deze 996 is namelijk voorzien van een Mileswork widebody, waardoor de Porsche nogal wat meer aanwezigheid krijgt. Om het allemaal nog wat lekkerder te laten ogen staat hij op een KW-schroefset en is er een custom uitlaatsysteem gemonteerd.

Iets waar vaak toch verhitte gesprekken over ontstaan zijn de wat minder mooie 'spiegelei' koplampen van de 996. Mocht je die niet mooi vinden, dan zit je met deze 911 goed. Dankzij het widebody-pakket lijken de koplampen namelijk ook een kleine make-over te hebben gekregen.













Origineel Nederlands en opvallend compleet

Volgens de advertentie is de Porsche oorspronkelijk in Nederland geleverd en beschikt hij over een volledige historie. Ook een taxatierapport is aanwezig. De auto heeft 225.109 kilometer gelopen, maar de verkoper omschrijft de staat als vrijwel nieuwstaat.

Dat is op papier best een bijzondere combinatie. Een auto uit 2000 met dik twee ton ervaring, maar tegelijkertijd een omschrijving die klinkt alsof hij vooral in een verwarmde garage naar buiten heeft staan kijken.

Verder krijg je onder meer een elektrisch schuif-/kanteldak, xenonverlichting, elektrische stoelen, lederen interieur, cruise control en een cd-wisselaar. Jawel, een cd-wisselaar. Nu maar hopen dat je al die Hitzone cd's hebt bewaard.







Niet bepaald de doorsnee 996

De 996 is inmiddels een interessante Porsche voor liefhebbers die nog iets anders willen dan de steeds duurder wordende luchtgekoelde generaties. Deze is daarnaast niet bepaald standaard gebleven.

Of je de Mileswork-widebody mooi vindt, is uiteraard een kwestie van smaak. Maar één ding is duidelijk: met deze Porsche val je in ieder geval meer op dan met een standaard 996.

Mocht je nou echt alles willen weten over de kosten van een 996, dan kan je hier het hele verhaal van Wouter bekijken.

Linkje naar de advertentie vind je hier!