Zo ziet een Cayman GT4 er na 250.000 kilometer uit

Wat is het tegenovergestelde van een garage queen? Dit. Dit is het tegenovergestelde. Een Porsche Cayman GT4 die over de hele wereld is geweest. Met keiharde kilometers.

De meeste mensen zullen hun Porsche GT-product koesteren. Koesteren op een manier dat ze de auto naar buiten rijden op mooie dagen. In het weekend. Trackdays ja, maar dan wel met een auto die vaak in de PFF-zit om de body zo goed mogelijk te beschermen. Als je dat allemaal achterwege laat en je gaat gewoon rijden met je Porsche alsof er geen limiet bestaat, dan krijg je deze Cayman GT4.

Wereldreiziger

Dit is de auto van Alex Penfold. Een Britse fotograaf die onder andere een Porsche Cayman GT4 bezit. Penfold is succesvol en heeft over de hele wereld klussen voor zijn fotografie. Hij reist daarbij niet alleen, want op deze planeet heeft hij zijn GT4 op allerlei plekken meegenomen. Nieuw-Zeeland, kriskras door Amerika. De Alpen in Europa. Zeg het maar en Alex is er met zijn Porsche Cayman GT4 geweest.

Dit gaat veel verder dan je auto gebruiken als daily driver. Deze auto is als het ware verslonden. Je zorgen maken om de restwaarde heeft geen zin meer. Gewoon houden deze auto en oprijden. Dat is Alex ongetwijfeld van plan. Deze GT4 heeft inmiddels zo veel herinneringen dat de sentimentale waarde groter is dan de euro’s bij een verkoop.

In de praktijk blijkt de Porsche Cayman GT4 een verrassend betrouwbare auto. Al bij een vroege kilometerstand moest er een nieuwe motor in de GT4 gelepeld worden, maar dat bleek een uitzonderlijk geval. Sindsdien is de auto net zo gewoon als een Volkswagen Golf. Het gebruikelijke onderhoud. En dat met een kilometerstand van inmiddels 248.271. Alex is nog lang niet klaar met toeren. Dus voor je het weet staat er drie ton op de teller.

Hoewel de GT4 altijd keurig zijn onderhoudsbeurten heeft gehad, ziet de buitenkant er wat minder rooskleurig uit. Deze Cayman is echt op allerlei plekken geweest, ook op plekken waar je een Porsche GT-product totaal niet verwacht. Er zitten dan ook scheuren in de bumpers, de lak laat op sommige plekken los, steenslag overal. Maar ook dat laat Alex zien op zijn Instagram-pagina.

Het is bijzonder gaaf om je auto op deze manier te gebruiken. Als liefhebber van reizen is het de ultieme droom om je favoriete bolide overal op de wereld mee te nemen. Wat nou huurauto?

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