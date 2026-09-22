Deze Porsche heeft net een beurtje gehad van €35k en kan nu van jou zijn

Er staan momenteel 20 Porsche 918 Spyders op Nederlands kenteken en daarvan is het grootste deel grijs. Vandaag hebben we echter een 918 Spyder voor ons die eh… ook grijs is. Maar dit is wel een uniek exemplaar.

Dit is namelijk de enige Porsche 918 Spyder van Europa die is uitgevoerd in de kleur Sport Classic Grey. Nu kunnen we natuurlijk weer flauwe grappen gaan maken over vuilniszakken, maar dit is gewoon de kleur van de 997 Sport Classic. Natuurlijk we hadden liever een echt kleurtje gezien, maar de 918 Spyder kan dit Sport Classic Grey prima hebben. En het is weer eens wat anders dan metallic grijs. Ook bijzonder is de donkerbruine bekleding. Dat zien we bijna nooit op een 918.

Nederlands kenteken















De auto is origineel geleverd in Düsseldorf, maar staat sinds vorig jaar op Nederlands kenteken. De eigenaar is echter al snel weer uitgekeken op de auto, want de auto verschijnt nu in de catalogus van Broad Arrow Auctions. Zij gaan deze unieke 918 Spyder veilen tijdens de Zoute Concours Auction in Knokke. Overigens leert een snelle kentekencheck ons dat de auto vorige week al geëxporteerd is. Dat is toch jammer, want het zou best kunnen dat een Nederlander het hoogste bod uitbrengt in Knokke. En dan moet de auto weer opnieuw geïmporteerd worden.

Duur beurtje

De auto heeft 18.870 kilometer gelopen en net een beurtje gehad bij Porsche Centrum Gelderland. Je kan dus weer even vooruit. De kosten van dit beurtje? € 35.000. Voor dat geld is de voorruit vervangen en zijn onder meer de PDK-bak en de airco geserviced. Maar verder zijn er geen gekke dingen gedaan, voor zover we weten. Kennelijk is dit gewoon wat onderhoud aan een Porsche 918 kost.

Als je van zulke bedragen schrikt, ben je waarschijnlijk niet in de markt voor een 918. Deze auto moet namelijk zo’n € 2,6 tot € 3 miljoen kosten, volgens de schatting van Broad Arrow. De daadwerkelijke opbrengst gaan we vrijdag 9 oktober achterhalen, want dan vindt de veiling plaats.

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