Deze auto is zo leeggeroofd dat stelen makkelijker was

Je zou verwachten dat autodieven snel toeslaan en zo snel mogelijk weer weg zijn. Ruiten in, spullen eruit en klaar. Maar soms pakken ze het toch nét even anders aan. Dan blijft er gewoon geen auto meer over, maar slechts een frame en een paar leuke herinneringen.

Porsche? Waar dan?

In Los Angeles trof de politie iets aan dat ooit een Porsche 911 Carrera Cabriolet (992) was. Helaas was wat er nog stond iets dat eerder op een bouwpakket leek dan op een sportwagen.

Volgens de bron was bijna alles was meegenomen. De wielen, ophanging, motor en transmissie zijn uit de auto getrokken en meegenomen. Daar blijft het helaas niet bij. Ook de buitenkant is compleet kaalgeplukt: geen bumpers, geen deuren, geen verlichting. Binnenin is het al niet beter, stoelen, stuur, dashboard en airbags zijn allemaal meegenomen. Wat overblijft is een trieste carrosserie met wat losse kabels. Meer niet.









Zo grondig dat niemand het doorhad

Het bizarre is dat omstanders in eerste instantie niet eens doorhadden dat het om een Porsche ging. Sommigen dachten aan een kitcar, anderen hielden het op een uitgeklede Mazda.

En eerlijk: zonder panelen, zonder interieur en zonder motor is er ook weinig dat nog echt “Porsche” schreeuwt. Pas bij beter kijken zie je details die verraden wat het ooit was. Eén ding is duidelijk, dit was niet even een snelle roof. Hier is serieus tijd, kennis en waarschijnlijk een heel plan in gaan zitten.

Waarom zo ver gaan?

De reden is natuurlijk duidelijk. Munten. Losse onderdelen van een Porsche leveren gewoon enorm veel op. Door alles afzonderlijk te verkopen, maximaliseren dieven hun opbrengst. En slim genoeg laten ze het minst interessante onderdeel achter: het chassis met VIN-nummer. Daar hebben ze toch niks aan, en het maakt opsporing ook lastiger.

Voor de eigenaar is het verhaal daarmee eigenlijk klaar. Alles terugbouwen kost meer dan de auto waard is, dus deze 911 eindigt vrijwel zeker als sloopauto. Of misschien dat iemand er nog een raceauto van kan bouwen.

Beeld: LAPD Central Traffic