Deze Porsche kost slechts 5.790 euro, maar je kunt er niet mee rijden

Eindelijk een Porsche die voor iedereen bereikbaar is! Voor minder dan zes mille kun je jouw eigen Porsche op je aanrecht hebben staan. Ja op je aanrecht! Want Porsche komt met een "betaalbare" 911 Carrera RS 2.7 Collection koffielijn.

Iedereen die wel eens in Duitsland komt en daar de kwaliteit van de Schwarzkaffee wel eens heeft uitgeprobeerd weet dat je voor een goede bak koffie niet in Duitsland moet zijn. Iedereen die in het verleden wel eens een Italiaanse auto heeft uitgeprobeerd weet dat je voor een kwalitatieve auto (in ieder geval in het verleden) niet persé in Italië moet zijn.

Dat treft, want het Duitse Porsche slaat de handen ineen met de Italiaanse koffiegigant La Marzocco. Geïnspireerd door de Porsche 911 Carrera RS 2.7 brengen ze gezamenlijk een matchende koffieset uit. Een gelimiteerde oplage van de Linea Micra espressomachine en de Pico Koffiemaler van La Marzocco. Allemaal in de kenmerkende kleuren en designelementen van de klassieke sportwagen.

Betaalbare Porsche 911 Carrera RS 2.7

Wie wil er nu niet een Porsche 911 Carrera RS 2.7 in zijn huis? Laten we eerlijk zijn? Maar voor iedereen, of toch voor velen, volstrekt onbereikbaar. Oorspronkelijk werd de auto gepresenteerd in 1972 als homologatiemodel. Gelimiteerd tot 500 exemplaren, groeide de auto uit tot een begeerde straatlegale sportwagen dankzij zijn lichtgewichtconstructie, opvallende design en prestaties. Het was ook de eerste 911 met de naam "Carrera" en de bijbehorende belettering aan de zijkant, een verwijzing naar Porsches successen in de Carrera Panamericana-wegrace. "RS" stond voor de focus op racen en rally's.

Dat komt allemaal terug in de espressoapparaten die in drie historische Porsche-kleuren verkrijgbaar is: Grand Prix White – Green, Tangerine – Black en Grand Prix White – Blue. Naast het kleurenschema is de kenmerkende "Carrera RS"-belettering, gecombineerd met het historische Porsche-logo, een terugkerend designelement in alle drie de modellen.

Bijpassende kopjes en schoteltjes

Bij zo'n kekke koffiemachine en dito bonenmaler hoort natuurlijk ook bijpassend servies. Geen nood, ook daar hebben ze bij Porsche en La Marzocco aan gedacht. Er zijn handgemaakte espresso- an cappuccinokopjes in de juiste iconische kleuren beschikbaar. Ook aan shirtjes en petjes is gedacht. Mocht je zelf geen geld hebben om één van de 500 originele auto's op de kop te tikken, dan zijn er ook modelauto's beschikbaar om naast je koffiemachine neer te zetten.

De originele auto was gelimiteerd tot 500 exemplaren, de espressoapparaten in het Grand Prix White – Green en Tangerine – Black zijn elk gelimiteerd tot 911 exemplaren (leuk). Wil je een Grand Prix White exemplaar? Dan zul je tijdens je tank- en tabakstrip naar Duitsland een exemplaar moeten scoren, want die is alleen in Duitsland verkrijgbaar en er zijn er maar 150 stuks.

Kopen? Kan al meteen vanaf vandaag! Gewoon in de Nederlandse Porsche webwinkel. De espressoapparaten kosten 5.790 euro per stuk (zonder Porsche design ook al snel 3.800 euro overigens). De bijpassende bonenmalers zijn 1.550 euro. Een matchende modelauto (1:18) is te koop voor 319 euro en een setje espressokopjes (2 stuks) kost, hou je vast, 75 euro... Grote bedragen, maar laten we wel zijn, bereikbaarder dan een echte Porsche 911 Carrera RS 2.7 voor de deur.