Iets klopt niet aan deze goedkope Porsche Speedster

Een Porsche 356 Speedster op Marktplaats voor nog geen 25 mille? Dan gaan er normaal gesproken direct wat alarmbellen af. Of het is de deal van de eeuw, of er klopt iets niet. In dit geval is het vooral dat laatste, al maakt dat deze cabrio niet per se minder interessant.

Niet alles is wat het lijkt

Ik zal de spanning maar gelijk uit de lucht halen: dit is geen echte Porsche. Onder die rood metallic carrosserie schuilt namelijk geen zeldzame 356 Speedster uit Stuttgart, maar een omgebouwde Volkswagen Beetle Cabriolet uit 1979. We kijken hier dus naar een zogeheten 356 Speedster-replica, oftewel een kitcar die leuk de looks van een klassieke Porsche combineert met techniek die een flink stuk vriendelijker is voor je portemonnee. En dat concept is minder gek dan je denkt.

De originele 356 had namelijk al flinke Volkswagen-roots. Ferdinand Porsche gebruikte voor de eerste Porsches volop Kever-techniek, dus een Speedster bouwen op Kever-basis is historisch gezien eigenlijk best logisch. Puristen zullen het ongetwijfeld heiligschennis noemen, maar die vinden meestal wel ergens iets van. Van een afstandje doet deze replica het trouwens echt best goed. De lage voorruit, bekende ronde spatborden en compacte proporties zorgen ervoor dat de Speedster-vibe duidelijk aanwezig is. Zeker voor mensen die niet eerst onder de auto gaan liggen.



















50 pk en heel veel charme

Onder de carrosserie ligt een luchtgekoelde 1,6-liter viercilinder boxer met 50 hele pk's. Dat vermogen gaat via een handgeschakelde vierbak naar de achterwielen. Dus nee, hiermee ga je geen moderne Porsche 911 vernederen bij het stoplicht. Maar snelheid is hier ook totaal niet waar het om draait. Een auto als deze doet rijd je niet voor rondetijden of sprintcijfers. Bij dit soort auto's draait het om beleving. Open rijden, mechanische eenvoud en het soort karakter dat moderne auto’s met drie schermen en twaalf rijmodi steeds minder hebben.

De teller staat trouwens op slechts 1.145 kilometer, maar daar moet je bij kitcars altijd een flinke korrel zout bij nemen. Vaak zegt zo’n kilometerstand meer over de ombouw of restauratie dan over het originele donorvoertuig. Daarnaast zitter er her en der nog wel een paar aandachtspuntjes. Maar goed, allemaal te fixen als je een beetje handig bent of handige vrienden hebt.















Goedkoop… voor Porsche-begrippen

Dan de vraagprijs: 24.950 euro. Dat klinkt natuurlijk als een gigantische berg geld voor een oude Kever met een polyester body. Maar zet het naast een echte 356 Speedster en het perspectief verandert ineens heel snel. Voor een origineel exemplaar ben je tegenwoordig namelijk al gauw 300.000 euro tot 500.000 euro kwijt, en voor een echt topstuk nog veel meer. Voelt die 25 mille toch bijna als een koopje.

Natuurlijk koop je hiermee geen echte Porsche, maar het is nog steeds leuk. Je krijgt namelijk het grootste deel van de uitstraling, een fractie van de aanschafprijs en waarschijnlijk minstens zoveel bekijks bij het tankstation.

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