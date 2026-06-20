Deze Porsche Taycan heeft een interieur waar je oma jaloers van wordt

Porsche doet de laatste tijd steeds gekkere dingen met hun Sonderwunsch-afdeling. Deze Taycan is daar weer een voorbeeld van. Maak kennis met de Porsche Taycan Turbo S Soho House One.

Deze auto is geïnspireerd op de inrichting van Soho Houses. Dit zijn een soort herenclubs, maar dan voor creatievelingen. Is verder niet belangrijk, het gaat erom dat deze clubs een fraaie retro inrichting hebben, en daar is deze Taycan op geïnspireerd.

Green Street Green

Wat deze auto vooral bijzonder maakt is het interieur, maar Porsche zegt dat ze ook honderden uren hebben besteed aan de lak van het exterieur. Dat mogen we dus niet skippen. De Taycan is uitgevoerd in de unieke kleur Greek Street Green, die matcht met een Soho House in de gelijknamige Londense straat. Deze lak heeft een matte afwerking gekregen. Verder zijn er een handgeschilderde coach line en een handgeschilderd Soho House-logo aangebracht in de lak. Om het af te maken zijn de wielen uitgevoerd in Monteverde Green.















Jaren ’70-bekleding

Ook al besteedt Porsche bijna twee volledige pagina’s in het persbericht aan de lak, uiteindelijk is het toch gewoon een matgroene Taycan. Het wordt pas echt bijzonder in het interieur. Op de stoelen zien we jaren ’70-bekleding die regelrecht van de stoel van je oma lijk te komen. Verder is het interieur bijna volledig bekleed met bruin leer. Porsche zegt ook dat ze 16 maanden bezig zijn geweest met het selecteren en ontwikkelen van een houttrim. Alleen een beetje jammer dat we die nergens terug kunnen vinden op de foto's.















Panoramadak

Pièce de résistance is het panoramadak. Dit is voorzien van Variable Light Control, waarbij de lichtdoorlatendheid van het dak is in te stellen. Dat kennen we van de normale Taycan, maar in dit geval is ook in het dak een jaren ’70-patroon verwerkt. Dit creëert bijzondere schaduwen in de tussenstadia. Het wordt op deze manier wel een drukke boel in het interieur, maar het is weer eens wat anders. Het ziet er in ieder geval een stuk chiquer uit dan het paars-roze Sonderwunsch-interieur van laatst.

Voor zover we weten wordt er maar één exemplaar gebouwd van de Porsche Taycan Turbo S Soho House One. Deze zal zijn opwachting maken op verschillende evenementen, waaronder Goodwood. Uiteindelijk zal de auto waarschijnlijk verkocht worden voor de hoofdprijs, gezien de hoeveelheid tijd die Porsche in de uitvoering heeft gestoken. Dus dat wordt lekker afschrijven. Of zou deze wel zijn waarde houden?

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