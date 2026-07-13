Deze Porsche was van Bart de Graaff en is nu bizar veel geld waard

Maar het is dan ook echt een juweeltje.

De oudere jongeren onder ons kennen hem zeker nog, Bart de Graaff. De kleine grote man die naast tv-programma's ook een complete omroep uit de grond stampte; BNN. Bestaat nog steeds als BNNVARA, maar Bart draait zich om in zijn graf als hij zou zien wat de huidige generatie ervan gemaakt heeft. Doch dit geheel terzijde natuurlijk.

Bart was allesbehalve een doorsnee televisiemaker. Hij schopte tegen heilige huisjes, maakte spraakmakende televisie en had ook buiten de studio een uitgesproken smaak. Dat bleek onder meer uit zijn autokeuze. Eind jaren negentig kocht hij een Porsche 911 Carrera S van de 993-generatie. Niet zomaar een 911, maar een van de meest geliefde modellen die Porsche ooit bouwde.

Het gaat om de auto met kenteken RL-XJ-57, een 993 Carrera S uit 1997 in de zeldzame kleur Vesuvio Metallic. Die bijzondere lak oogt afhankelijk van het licht paars, grijs of groen en maakt de auto nóg exclusiever. Volgens kenners zijn er maar een handvol Nederlandse Carrera S-exemplaren in deze kleur geleverd.

Bart was de eerste eigenaar van de Porsche. En dat is echt waar. Als jochie uit het Gooi zag ik hem meerdere malen per week langs mijn school rijden of op bezoek bij de broer van een goeie schoolvriend. Dit was echt de auto waarin Bart rondreed. En hij was er (terecht) heel trots op. Als een klein kind dat zijn Sinterklaascadeautjes uitstalt zeg maar...

Inmiddels is de auto bijna dertig jaar oud, maar hij is opvallend goed bewaard gebleven. Sterker nog, de 911 is onlangs weer te koop aangeboden. De vraagprijs bedraagt bijna 180.000 euro. Daarmee is de waarde vele malen hoger dan toen Bart er destijds mee wegreed. Want in 1997 kocht je al een Carrera S voor iets meer dan 226.000 gulden, omgerekend zo'n 102.000 euro. Goeie investering dus.

Dat heeft alles te maken met de status van de 993. Dit was de laatste generatie van de luchtgekoelde Porsche 911 en geldt voor veel liefhebbers als het einde van een tijdperk. Vanaf de opvolger, de 996, stapte Porsche over op waterkoeling. Juist daardoor groeide de 993 uit tot een van de meest begeerde klassieke 911's.

De Carrera S neemt binnen de 993-reeks bovendien een bijzondere plaats in. Hij kreeg de brede carrosserie van de Turbo, maar zonder vierwielaandrijving of turbo's. Onder de motorkap ligt de atmosferische 3,6-liter zescilinder boxermotor met 285 pk, gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak of een Tiptronic-automaat. Juist die combinatie van het klassieke luchtgekoelde karakter, de brede heupen en de relatief beperkte productie maakt de Carrera S tegenwoordig zo gewild.

Waar een nette 993 vroeger nog voor bedragen ruim onder de ton van eigenaar wisselde, zijn de prijzen de afgelopen jaren geëxplodeerd. Vooral originele auto's met een sluitende historie, weinig eigenaren en een bijzondere kleur zijn enorm in trek. De voormalige Porsche van Bart de Graaff voldoet aan vrijwel al die voorwaarden. Dat verklaart waarom de vraagprijs inmiddels richting de twee ton kruipt.

Wij snappen het wel. Naast dat Bart de Graaff een persoon was waar we er veel meer van zouden moeten hebben, is het ook gewoon een erg mooie Porsche.

Leuk feitje trouwens, als je ooit een 993 Carrera S met kenteken PZ-LZ-18 aangeboden krijgen als ex van Bart de Graaf, niet meteen weglopen. Dat is er óók een van hem. Hij had toentertijd twee identieke exemplaren waar hij een kussentje op de voorstoel legde.

Poh, als we die Staatsloterij nou eens zouden winnen...