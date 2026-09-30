Deze praktische Porsche is bizar duur

Deze auto is bizar duur. En oud ook nog eens. Maar wel uitermate vet. En daarom zijn wij fan!

Er zijn auto's waarvan je je afvraagt waarom de fabrikant ze nooit heeft gebouwd. Een Porsche 944 stationwagon bijvoorbeeld. Volstrekt overbodig natuurlijk, maar dat maakt het idee alleen maar beter.

Het Duitse CarPoint heeft hem nu gewoon gemaakt. Hij heet GT-K44 en ziet er verdacht veel uit alsof Porsche ergens in de jaren tachtig zelf een vergeten prototype in een loods had kunnen hebben staan.

Geen kwestie van een ander dakje

De basis is een gewone Porsche 944, maar daar blijft achter de voorstoelen niet alles van over. Of eigenlijk, bijna niets. Het dak wordt verlengd, de B-stijlen worden aangepast en de complete achterkant wordt opnieuw opgebouwd. Zelfs de achterklep is nieuw en loopt zo'n 40 centimeter door in het dak.

Gelukkig blijft de achterbank gewoon zitten. Je krijgt dus daadwerkelijk een praktischere 944 en geen tweezits sportwagen met een heel groot hondenhok achterin. Maar die kunnen wel mee, mocht je dat willen.

Gewoon met 250 pk als je wilt

Het eerste exemplaar is gebaseerd op een 944 S2 met de 3,0-liter viercilinder en 211 pk. CarPoint kan echter ook een 944 Turbo met 220 of 250 pk als basis gebruiken. Handbak of automaat kan allebei, zolang die maar al in de donorauto zit.

Daarna mag je zelf los. Andere wielen, onderstel, uitlaat, meer vermogen en een compleet ander interieur behoren allemaal tot de mogelijkheden. Het groene exemplaar kreeg Pasha-bekleding, maar tartan of Pepita kan ook. Al hebben we oprecht geen flauw benul wat al die namen inhouden...

En dan de prijs

CarPoint is naar eigen zeggen per auto honderden uren bezig met lassen, passen, spuiten en opnieuw opbouwen. En dat zie je helaas terug op de factuur. De ombouw begint bij 100.000 euro. Exclusief btw. En exclusief de Porsche 944. Je moet de donorauto namelijk zelf meenemen en alle extra wensen komen daar nog bovenop. Goedkoop wordt het dus nooit.

Maar daarvoor heb je wel een praktische Porsche die het merk zelf nooit bouwde en die niemand heeft. Een beetje bloeden daarvoor is helemaal niet erg toch?

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