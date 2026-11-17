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Een nieuwe autosponsor bij een voetbalclub betekent natuurlijk ook een nieuw setje autosleutels. PSV verruilde afgelopen zomer BMW voor Mercedes-Benz en de eerste spelers hebben ondertussen hun nieuwe vierwieler in ontvangst genomen. Matěj Kovář en Lutsharel Geertruida mochten op de foto met hun nieuwe aanwinst. En het zijn natuurlijk niet de minste.

Maak plaats voor Mercedes

Zoals we eerder schreven, moest de PSV-selectie vanaf 1 juli 2026 afscheid nemen van de BMW's. Na vijf jaar kwam er een einde aan de samenwerking met de Beierse autobouwer. Mercedes-Benz nam het stokje over als nieuwe autosponsor van de Eindhovense club.

De samenwerking is wederom voor vijf jaar vastgelegd. Het doel is om het wagenpark van PSV te verduurzamen, waarbij volledig elektrische Mercedes-modellen een belangrijke rol moeten spelen. Maar op bovenstaande Instagram post is weinig elektrisch te zien.

Op basis van de foto's lijkt Geertruida een dikke Mercedes-AMG GLE 53 Coupé te hebben gekregen. Kovář staat bij een non-AMG GLC.

Geen verkeerde auto

De nieuwe samenwerking draait natuurlijk niet alleen om het uitdelen van autosleutels. Mercedes-Benz Nederland is Official Car Sponsor van PSV, terwijl Gomes Eindhoven de auto's levert en het onderhoud verzorgt. Ook Rebel Lease is erbij betrokken.

Voor de spelers is het vooral een nogal prettige bijkomstigheid. Waar de gemiddelde werknemer nog even moet onderhandelen over een leasebudget en een catalogusprijs, kunnen de PSV'ers hun nieuwe vervoermiddel gewoon bij de sponsor ophalen. En mocht je na een zware training nog even naar huis moeten, dan is zo'n flinke Mercedes natuurlijk geen ramp.

Het blijft overigens de vraag welke modellen de rest van de selectie krijgt. Misschien staan er straks alsnog een hoop elektrische EQ-modellen op het trainingscomplex. Maar Kovář en Geertruida hebben hun eerste rondje in ieder geval alvast gemaakt.