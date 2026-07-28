Deze nieuwe supercar kan je bekend voorkomen, en dat is geen toeval

Supercars worden steeds sneller, slimmer en vooral digitaler. Tegenwoordig hoef je vaak alleen nog maar het gaspedaal in te trappen en de elektronica doet eigenlijk de rest wel. Maar wat als je juist wat meer werk wilt? Een nieuwe Italiaanse fabrikant denkt precies te weten waar petrolheads naar verlangen. Spoiler: er komt een koppeling bij kijken.

Een eerbetoon aan een legende

Maak kennis met de Silvestri MN 40 Tributo, de allereerste auto van Silvestri Automobili uit Sant'Agata Bolognese. Die naam verwijst naar Nicola Materazzi, de ingenieur achter iconen als de Ferrari F40, Lancia Stratos en Bugatti EB110.

Dat eerbetoon zie je dus uiteraard terug in het ontwerp. De vaste achtervleugel, de drie uitlaten in het midden en de zwarte lijn over de flanken doen sterk aan de legendarische F40 denken. Tegelijkertijd probeert Silvestri niet gewoon een simpele kopie neer te zetten. De neus, luchtinlaten en carrosserielijnen geven de auto wel degelijk eigen design, al zul je ongetwijfeld af en toe denken: "hé, daar zie ik een hintje F40".









Geen flippers, wel spierballen

Het mooiste van de hele auto zit echter achter de stoelen. Daar ligt namelijk een heerlijke atmosferische 6,8-liter V12 die 888 pk, 800 Nm en een toerental van maar liefst 9.500 tpm kan produceren. Geen turbo's, geen hybride gedoe en dus vooral: geen verplichte automaat.

Silvestri koppelt de V12 standaard aan een zeventrapsbak handbak met een open schakelpoort. Jawel, gewoon drie pedalen en zelf roeren. Voor wie dat toch te veel inspanning vindt, komt er ook gewoon een sequentiële transmissie met flippertjes achter het stuur. Maar kom op: als je daarvoor kiest, heb je de boodschap van deze auto misschien niet helemaal begrepen.

Exclusiever wordt het niet

Onder de carbon carrosserie schuilt een aluminium spaceframe, terwijl keramische remmen en elektronisch verstelbare ophanging het technische festijn compleet maken. De productie van de supercar blijft zoals je misschien zou verwachten uiterst beperkt. In drie jaar tijd wil Silvestri namelijk maar 15 exemplaren bouwen, waarvan er slechts 13 naar klanten gaan. De andere twee houdt het merk lekker zelf.

Een prijs? Die is er nog niet. Maar een handgebouwde Italiaanse supercar met een hoogtoerige V12, een handbak en een productie van slechts dertien stuks koop je waarschijnlijk niet met de inruilwaarde van je Golf TDI.

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