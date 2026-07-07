Deze Rijkspolitie Porsche is ver van huis

In Nederland kennen we allemaal de Rijkspolitie-Porsches, maar deze auto’s genieten ook internationale bekendheid. Iedere Porsche-liefhebber vindt het een mooi verhaal dat de Nederlandse politie gewoon decennialang in Porsches heeft gereden.

Rijkspolitie in Amerika

Een van de legendarische Rijkspolitie-Porsches wordt nu geveild, en deze auto is flink verdwaald. Dit exemplaar wordt namelijk in de VS geveild tijdens Monterey Car Week. Deze Porsche rijdt sinds 2024 in Amerika rond, gewoon met de originele Rijkspolitie-livery, een blauw zwaailicht en een matrixbord.

Door de jaren heen heeft de politie verschillende varianten van de 911 Targa gereden, van een oer-911 met 2.2 tot een 964 met 3.6. Dit is een laat G-model uit 1989, met de 3.2. Als het goed is, levert de boxermotor in deze configuratie zo’n 230 pk.

De Porsche is van 1989 tot en met 1994 in dienst geweest bij de Rijkspolitie. De auto had nog wel langer meegekund, maar in 1994 werd de Rijkspolitie opgedoekt. Daarmee was helaas ook het Porsche-feest afgelopen voor de politie.

Agentje spelen

Na hun actieve dienst werden de Porsches doorgaans ontdaan van hun politiekenmerken en geveild via Domeinen. Waarschijnlijk is de Rijkspolitie-livery op deze auto dus later weer aangebracht. Wel heel leuk: alle bijbehorende accessoires zitten erbij, van helmen, jasjes en laarzen tot portofoons en een wapenstok, alles. Het enige wat nog ontbreekt zijn de vuurwapens, maar dat moet in de VS makkelijk te regelen zijn. En een snor, die moet je zelf even laten staan.















De auto heeft nu 156.826 kilometer op de klok, wat voor een politieauto nog reuze meevalt. De Rijkspolitie sprong waarschijnlijk wat minder zachtzinnig om met hun Porsches dan de gemiddelde notaris of advocaat, dus daarom heeft de auto recent een complete motorrevisie ondergaan.

Wat zo’n Rijkspolitie-Porsche waard is? Veilinghuis Broad Arrow rekent op een opbrengst van € 109.000 tot € 131.000.

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