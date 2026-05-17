Deze RS7 op Marktplaats heeft bijna 1.000 pk

Sommige auto’s zijn gebouwd om gewoon keihard te gaan. Andere auto’s zijn gebouwd om vooral een grote bek te hebben bij het stoplicht. En dan heb je deze Audi RS7, die eigenlijk vooral gebouwd lijkt om complete woonwijken alles en iedereen te vernederen. Met herrie. En geweld. Want alsof een standaard RS7 al niet heftig genoeg is, heeft tuner Keyvany besloten dat er nóg meer carbon, nóg meer vermogen en vooral nóg minder subtiliteit nodig was.

Bijna 1.000 pk in een gezinsauto

Onder de kap ligt natuurlijk die bekende 4.0-liter biturbo V8 van Audi, maar ondertussen weet je al dat deze allang niet meer standaard is. Nee, deze RS7 schopt het namelijk tot een compleet gestoorde 982 pk. Bijna duizend paarden in een auto waarmee je in theorie ook gewoon de kinderen naar school kunt brengen.

Volgens de advertentie sprint de dikke sportback in 3,6 seconden naar de 100 km/u, al voelt het met dit soort vermogens waarschijnlijk alsof de aarde gewoon achteruit draait. De topsnelheid staat nog braaf op 250 km/u vermeld, maar wie gelooft dat nou?









Keyvany ging compleet los

En dan het uiterlijk. Want mocht je bang zijn dat deze RS7 misschien te subtiel oogt: geen zorgen. Keyvany heeft praktisch iedere centimeter van de Audi voorzien van extra carbon, dikke bumpers en velgen die absoluut niet houden van een stoeprandje.

Binnenin gaat Keyvany vrolijk verder. Deze RS7 is namelijk niet alleen bloedsnel, maar ook compleet afgeladen met luxe. Zo krijg je onder meer massage- en geventileerde stoelen, een panoramadak, luchtvering, vierwielbesturing, keramische remmen, een Bang & Olufsen-audiosysteem en zelfs nachtzicht. Ja, nachtzicht. Je weet maar nooit wanneer je het nodig hebt. Ook handig: adaptieve cruise control, rondomzichtcamera, head-up display en achterasbesturing zitten er gewoon allemaal op. Dus terwijl buiten alles schreeuwt “vuile vluchtstrookterrorist”, zit je binnen eigenlijk gewoon in een rijdende businessclass lounge. Heerlijk toch? Plus dat je niet de zoveelste snelle RS6 bent.

Eigenlijk compleet kansloos… dus geweldig

Dit soort auto’s slaan natuurlijk helemaal nergens op. Niemand heeft 982 pk nodig in een luxe vijfdeurs hatchback van ruim twee ton zwaar. Maar, who cares?

Een standaard Audi RS7 is al absurd snel, comfortabel en indrukwekkend. Deze Keyvany-versie gooit daar gewoon nog een emmer testosteron overheen. Compleet over de top, totaal onnodig en waarschijnlijk verschrikkelijk asociaal.

De RS7 komt uit 2020, heeft 53.337 km op de teller staan, en de eigenaar wilt er graag 167.950 euro voor hebben. Wat voor jou? Marktplaats linkje vind je hier!