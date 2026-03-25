Deze Russische quads zijn compleet gestoord

Je denkt bij een quad waarschijnlijk aan iets lichts, wendbaars en een beetje speels. Iets waarmee je door de bagger kan rammen terwijl je een semi-gevaarlijke blik op zet. In Rusland denken ze daar net even anders over. Daar kijken ze naar een quad en denken ze: wat als we dit… drie keer zo groot maken?

Gewoon een truck… met een motorstuur

Het Russische Siberian All-Terrain Vehicles bouwt wat ze zelf nog steeds ATV’s noemen, maar die omschrijving is inmiddels nogal optimistisch. Deze dingen zijn namelijk groter dan de gemiddelde stadsauto, maar worden nog steeds bestuurd met een simpel stuur zoals op een 'normale' quad.

Neem even de Big Profi. Dat apparaat is ruim vier meter lang en bijna tweeënhalve meter breed. Gooi daar banden onder van 57 inch en je hebt iets dat eerder lijkt op een Mad Max-voertuig dan op een recreatief speeltje. En toch zit je er gewoon op alsof je naar de camping rijdt. Wat je zoal kan met dit soort banden? Naast over ongeveer alles heen rijden heeft die 'quad' hierdoor ook een positief drijfvermogen... Bang dat die omslaat met een stevige stroming? Dat kan volgens de bouwer niet.









Bekende techniek, bizarre verpakking

Onder al dat robuuste geweld zit verrassend normale techniek. De Russen bouwen zelf het chassis, maar halen de rest uit bestaande auto’s. Motoren van Honda en Toyota, een automatische transmissie van Honda en zelfs onderdelen van een Mitsubishi Pajero worden gebruikt.

In de Big Profi ligt bijvoorbeeld een K24A, de 2.4 liter vierpitter van Honda met zo’n 200 pk. Normaal gesproken vind je die in een brave sedan, maar hier moet hij een kolos van ruim 1.500 kilo door moeras, sneeuw en alles daartussenin trekken.

En het blijft niet bij alleen rijden: deze dingen kunnen ook nog eens tot ongeveer 800 kilo trekken, wat best indrukwekkend is voor iets dat officieel nog steeds als quad door het leven gaat.

Waarom bestaat dit?

Het antwoord is eigenlijk heel simpel: omdat het moet. Siberië is geen plek waar je even rustig over asfalt tuft. Wegen zijn schaars, afstanden zijn gigantisch en het terrein is vaak ronduit vijandig.

Een normale auto redt het daar simpelweg niet. En door de beperkte beschikbaarheid van nieuwe voertuigen kiezen ze er in Rusland steeds vaker voor om zelf iets te bouwen. Iets dat wél overal komt. En dan kom je uit op dit soort creaties.

Ik wil er één, wat kost zoiets?

Je zou denken dat dit soort extreme machines alleen voor oligarchen zijn weggelegd, maar dat is absoluut niet waar. De instapmodellen beginnen rond de 20.000 euro. Voor de grotere jongens, zoals de Big Profi, loopt dat op tot ongeveer 37.000 euro.

Nog steeds een flinke smak geld, maar voor iets dat half truck, half tank en half quad is, en ja dat zijn er drie, eigenlijk best te rechtvaardigen. Toch?

Altijd nog groter mogelijk

Mocht je denken dat dit het toppunt is: nee dus. Er zijn ook kleinere varianten (die nog steeds gigantisch zijn), pick-upversies en buggy-achtige uitvoeringen. En Siberian All-Terrain Vehicles is niet eens de enige speler. Andere Russische merken bouwen net zo goed dit soort uit de kluiten gewassen machines.