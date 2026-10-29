Deze Russische terreinwagen kan echt overal doorheen

Misschien heb je er wel eens van gehoord, misschien ook niet. Lada. Het bekendste automerk uit 'Mother Russia'. Het merk heeft sinds de start van de productieauto's meer dan 20 miljoen auto's verkocht. Niet gek toch? Eén van de meest populaire en bekende auto's is de Lada Niva. Een kleine volbloed terreinwagen, gebouwd om overal doorheen te komen. Mocht je nou echt in een moeras wonen, dan kon je nog een stapje verder gaan.

Niet gebouwd in een schuurtje

Dit is de Lada VAZ-1922 Marsh, of ook wel Bronto Marsh, of Marsh-1 genoemd. En ik weet wat je denkt, het antwoord is nee. Dit is niet het zoveelste project van handige Harry die voor de lol auto's omtovert tot Monster Trucks. De verantwoordelijke voor dit... ding, is Bronto. Een tak binnen Lada die gespecialiseerd is in projecten zoals deze.

De Marsh werd natuurlijk niet gebouwd voor mensen die het gewoon leuk vinden om offroad te gaan. Hij werd gebouwd voor mensen die vooral in afgelegen en moeilijk bereikbare gebieden moesten werken. Dus niet Dimitri die er graag mee naar de slijterij rijdt, maar echt serieuze expedities, reddingsdiensten en mensen die door diepe sneeuw of moerassen moeten komen.

Het was je misschien nog niet opgevallen, maar het draait natuurlijk allemaal om die gigantische lagedrukbanden. Deze zijn ongeveer 1,3 meter hoog en verdelen dus het gewicht van de Lada (of wat er van over is) over meer oppervlak. Dit zorgt er voor dat de Marsh minder snel wegzakt in de sneeuw en bagger.

Uiteraard is de basis van het gigantische apparaat nog steeds een Lada Niva, maar wel met her en der wat aanpassingen. Zo is bijvoorbeeld de carrosserie aangepast voor de banden en zijn het chassis en onderstel aangepast. Verder beschikt de auto over vierwielaandrijving met hoge en lage gearing.

Nu verwacht je waarschijnlijk een 4,7- liter V8 die op Vodka loopt, maar daar moet ik je helaas in teleurstellen. Het originele Niva motortje is een 1,7- liter viercilinder die ongeveer 80 pk levert. Dat is niet veel. Sterker nog, ik snap zelf eigenlijk niet helemaal hoe dat genoeg kan zijn voor een auto met zulke wielen, maar goed. Blijkbaar werkt dit prima.

Hij kan gewoon van jou zijn

Het mooiste van dit alles is dat deze gewoon van jou kan zijn. Hij staat namelijk te koop in Duitsland op Mobile.de. Het gaat hier om een gerestaureerd exemplaar uit 2002 en staat te koop voor 19.990 euro. Voor dat geld krijg je dus een paarse Lada die klaar is voor het einde van de wereld. Daarnaast heeft die pas 999 kilometer gereden en heeft die zelfs een DAB-radio. Wat wil je nog meer?

Mocht je het interessant vinden, zou ik niet te lang wachten met een berichtje sturen. Van de auto zijn er minder dan duizend gebouwd dus de kans dat je snel nog zo'n zeldzame verschijning tegenkomt is klein. Of je goedkeuring krijgt van de RWD durf ik je niet te zeggen. Maar aangezien je steeds minder mag in Nederland zal het wel niet.

Maar goed, als er een zombie apocalypse komt heb je helemaal geen goedkeuring of kenteken meer nodig toch?

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