Deze simrig lijkt verdacht veel op een raceautobed

Simracen is allang niet meer iets dat je ergens in een hoekje van de zolder doet. Het moet tegenwoordig strak, luxe en vooral een beetje Instagram-waardig zijn. En als een Italiaans designmerk zich ermee gaat bemoeien, weet je één ding zeker: praktisch is leuk, maar stijl is een must.

Simrig of racebed?

Maak kennis met de Nivola, gebouwd door Teckell. Een sim racing rig die vernoemd is naar de legendarische coureur Tazio Nuvolari. Op papier een stijlvol designobject dat net zo goed past in een luxe hotel als op een superjacht.

In de praktijk? Lijkt dit ding eigenlijk een beetje op een uit de kluiten gewassen raceautobed. Zo eentje waar je vroeger als kind van droomde en heel misschien ook wel had, maar dan met een scherm erop geplakt. Don't get me wrong, het is niet zo dat het slecht is, integendeel. Het ding ziet er strak uit en is gemaakt van materialen waar je u tegen zegt. Denk aan walnoothout, leer, aluminium en koolstofvezel. Alles wat je nodig hebt om je interieur én misschien ook je ego een boost te geven.

Meer dan alleen looks

Gelukkig is het niet alleen een designobject, die staan namelijk vaak alleen maar mooi te wezen zonder echt een fatsoenlijke functie te hebben. Nee, de Nivola heeft ook daadwerkelijk serieuze hardware aan boord. Een 49-inch gebogen scherm, geïntegreerd geluid en een stuur met force feedback zorgen ervoor dat je dus niet alleen mooi zit, maar ook daadwerkelijk kunt racen.

De duurdere versies gaan zelfs nog een stap verder, met haptische pedalen, trillingen in de stoel en zelfs een vijfpuntsgordel. Voor het geval je echt wil doen alsof je in een GT3-auto zit, maar dan zonder het risico natuurlijk.

Goed nieuws, Assetto Corsa Competizione staat er al op, dus je kunt meteen aan de slag. Wel zo fijn natuurlijk, want bij dit soort speelgoed heb je geen zin om eerst een handleiding van 200 pagina’s door te ploegen, om die vervolgens halverwege gefrustreerd in de prullenbak te pleuren.

Voor wie geld geen rol speelt

Je raadt het niet, maar goedkoop is het natuurlijk allemaal niet. Sterker nog, de prijs is niet eens bekendgemaakt. En dat betekent meestal maar één ding: als je het moet vragen, kun je het waarschijnlijk niet betalen. Elke set wordt met de hand gebouwd in Italië en er worden er maximaal 50 per jaar gemaakt. Vrij exclusief dus. En waarschijnlijk duurder dan een gemiddelde hot hatch.

Het idee is dat deze simrig niet alleen functioneel is, maar ook onderdeel wordt van je interieur. Of dat lukt? Dat hangt denk ik een beetje af van hoe je tegen racebedden aankijkt.