Deze speciale Mercedes-Benz SLS AMG ademt harder

Als je het standaard vermogen van 571 pk in de Mercedes-AMG SLS niet voldoende vindt, is er het tuning bedrijf Weistac.

Meer is meer

Geef toe, ook jij wordt blij van een Mercedes-Benz SLS AMG. We vonden er toevallig één op Marktplaats. Maar we zouden natuurlijk niet zomaar een exemplaar met je delen. Bij onze vrienden van Marktplaats vonden we dit keer een variant met een iets meer vermogen dan de standaard 571 pk die 6.3 liter V8 er normaliter uitperst.

Je zou het niet fout hebben als je zegt dat die bijna 600 paardenkrachten ruim voldoende zijn, maar dat geldt overduidelijk niet voor iedereen. Een van de eigenaren van deze SLS wilde meer, veel meer (ook qua geluid waarschijnlijk). Met deze missie kwam hij uit bij Weistec. Het Amerikaanse bedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen van performance-onderdelen voor diverse sportauto’s. Zo ook voor deze SLS AMG. Je zou het niet verwachten, maar deze Amerikanen leveren een supercharger voor de Mercedes V8.

Zoals de trouwe lezer weet, hanteren wij de regel dat elke auto beter wordt van elke pk extra. In dit geval levert de supercharger een complete Golf GTI aan extra vermogen op. Met andere woorden: deze SLS krijgt door de blazer 262 pk erbij, voor een totaalvermogen van 820 pk!

‘Hoe hard kan ik ermee dan?’, hoor ik je denken. De standaard SLS AMG heeft een begrensde topsnelheid van 317 km/u. De snelheidsmeter in deze SLS gaat tot 360 km/u. Als de begrenzer eraf gehaald wordt, zou hij enigszins in de buurt moeten kunnen komen.

Geen duivelsnummer

Kleine kanttekening: wanneer je de SLS AMG in Nederland wil gaan rijden, zal hij wel eerst een Nederlands kenteken moeten krijgen. Jammer, want zoals de oplettende lezer wellicht al gezien heeft, is het huidige kenteken van de SLS erg toepasselijk. En kijk aan, zelfs het interieur refereert naar de 666 pk op het kenteken. Of andersom..?

De huidige eigenaar kan een Nederlands kenteken tegen kostprijs regelen. Dat is schappelijk, na te gaan dat de SLS AMG voor 185.000 euro op Marktplaats staat. Hij is hier te vinden.