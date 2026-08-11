Deze Smart op Marktplaats is misschien wel de irritantste auto van Nederland

Marktplaats is echt een fantastische plek. We struinen er natuurlijk regelmatig rond op zoek naar bijzondere auto's, maar vandaag kwamen we misschien wel het opvallendste exemplaar van deze maand tegen. Een Smart die waarschijnlijk verantwoordelijk is geweest voor honderden Ziggo-abonnementen. Of juist niet.

Je kunt hem bijna niet gemist hebben

Deze Smart ForTwo Electric Drive uit 2017 is allesbehalve een doorsnee stadsautootje. Waarom? Nou, op het dak staan namelijk twee enorme LCD-schermen die advertenties kunnen afspelen. En ja, het Ziggo-logo staat nog gewoon vrolijk te pronken op de zijkant. Een goede reden voor als je te laat op je afspraak bent.

De schermen draaien op een eigen accupakket en kunnen volgens de verkoper zo'n zes uur achter elkaar reclame uitzenden. Ideaal als je mensen wilt overtuigen van je nieuwste product. Of als je gewoon graag wilt dat werkelijk iedereen naar je auto kijkt. Want ja, onopvallend is dit ding niet...













Meer billboard dan Smart

Onder al die reclame schuilt overigens gewoon een elektrische Smart. Bouwjaar 2017, ongeveer 50.000 kilometer op de teller en volgens de verkoper schadevrij. Alleen een onderhoudsbeurt zou nog nodig zijn. Maar helemaal niemand koopt deze auto omdat het toevallig een Smart is.

Je koopt hem omdat je óf een reclamebureau hebt, óf omdat je eindelijk de kans krijgt om je eigen boodschappen op twee gigantische schermen te zetten.

"Gebruik je knipperlicht."

"Rot nou toch gewoon op."

"Heb je de router al gereset?"

De mogelijkheden zijn eindeloos.

14.500 euro... serieus?

Voor al dat moois vraagt de verkoper 14.500 euro. Dat is een stevig bedrag voor een negen jaar oude Smart. Aan de andere kant krijg je er wel een rijdende reclamezuil bij die waarschijnlijk bekender is dan de gemiddelde influencer.



