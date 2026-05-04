Deze snelheidsduivel kreeg celstraf zonder flitspaal

Even het gaspedaal intrappen op een lege snelweg, we hebben het allemaal wel eens gedaan. En eerlijk: zolang er geen flitspaal staat, voelt het soms alsof je ermee wegkomt. In sommige landen klopt dat ook zeker, maar je hebt ook landen waar je dit soort grappen beter niet uit kan halen.

Eigen bewijs is ook bewijs

In Zwitserland bijvoorbeeld nemen ze snelheidsovertredingen ongeveer net zo serieus als bankgeheimen. Misschien nog wel serieuzer. Een mevrouw uit het Duitstalig kanton Glarus, moest dat op wel heel pijnlijke wijze ondervinden. En dat zelfs zonder ooit geflitst te zijn of staande te zijn gehouden. Best knap zou je denken, maar het zit een stuk simpeler in elkaar. Ze had namelijk zichzelf verraden.

Hoe ze dat dan heeft gedaan? Volgens de Zwitserse krant Tages-Anzeiger kreeg de politie tijdens een onderzoek naar een andere zaak toegang tot haar telefoon. Daarop stonden allerlei video’s waarin ze vrolijk met enorme snelheden over de snelweg aan het beuken was. Inclusief creatieve rijstijl, zoals lekker nonchalant een voet uit het raam. Niet bang dus om vliegen te vangen met haar voet, dat is duidelijk.

238 km/u waar 110 mag

De beelden waren ook niet mis. In totaal werden namelijk zeven zware overtredingen vastgesteld. De absolute topper? Lekker 238 km/u rijden op een traject waar 110 km/u is toegestaan. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. De rechter maakte dat nog even extra duidelijk door de mevrouw meteen de maximale straf op te leggen: vier jaar gevangenisstraf, zonder kans op vervroegde vrijlating. Volgens een Zwitserse advocaat zou dit wel eens de zwaarste straf ooit kunnen zijn voor roekeloos rijgedrag.

We weten natuurlijk allemaal dat Zwitserland absoluut niet de plek is om dit soort praktijken uit te proberen. Zo kan je lang je rijbewijs verliezen en verplichte psychologische tests moeten doen. Maar dit tilt het wel naar een heel ander niveau.

Het meest pijnlijke van deze hele situatie? Ze had zichzelf waarschijnlijk een hoop ellende bespaard door gewoon zeg maar niet te filmen. Geen flitsfoto, geen politiecontrole, maar uiteindelijk wel keihard bewijs in HD-kwaliteit.