Deze bijzondere Audi RS6 op Marktplaats heeft een bekende ex-eigenaar

Een Audi RS6 is van zichzelf al bijzonder genoeg om menig mens jaloers te krijgen. Maar wat nou als je ook nog een speciale ABT-uitvoering hebt die ook nog eens van een van een bekende voetballer was? Dat zou helemaal feest zijn natuurlijk. Gelukkig staat er precies zo één op Marktplaats. Klein nadeel: hij is niet goedkoop.

De Audi in kwestie is een RS6 Avant uit 2022, uitgevoerd als de Johann ABT Signature Edition, ter ere van het 125-jarige bestaan van ABT. Dat is best bijzonder want van die uitvoering zijn er in totaal maar 64 gebouwd. Het exemplaar dat op Marktplaats staat is nummertje 41 en wordt uiteraard aangeboden met het originele ABT-certificaat. Niet een project van hobby-bob die er wat carbon goodies op heeft geschroefd dus.





Zoals je gewend bent van ABT is er veel veranderd aan de Audi. Het vermogen is opgekrikt naar 800 pk en 980 Nm koppel en geeft je genoeg pit om in 2,91 seconden naar de 100 te beuken. Topsnelheid? 330, km/u. Daarnaast heeft ABT de RS6 voorzien van extra koeling, keramische remmen, sport uitlaatsysteem en een rood carbon aero-pakket. Oh, en hele dikke 22-inch gesmede velgen.







Binnenin vind je fijn Nappaleer, Alcantara en rode carbonaccenten. In de middenconsole zit een fragment van het originele ABT-aambeeld. Een klein stukje merkgeschiedenis is natuurlijk fijn om te hebben.

Vorige eigenaar was een voetballer

Volgens de advertentie was de auto van niemand minder dan profvoetballer Steven Bergwijn. Dat is extra leuk voor wie niet alleen een bijzondere auto wil, maar ook fan is van voetbal.

De RS6 heeft 56.000 kilometer gereden en beschikt over een achttraps automaat met uiteraard quattro-vierwielaandrijving. De aanbieder omschrijft de auto als dealeronderhouden, ongevallenvrij en in absolute topstaat. Bij een auto van dit kaliber is het uiteraard verstandig om die beweringen wel even te controleren aan de hand van onderhoudsdocumentatie en een onafhankelijke inspectie.





Exclusiviteit heeft een prijskaartje

Wat moet dat dan kosten?

Voor deze bijzondere stationwagon vraagt de verkoper 258.000 euro. Daarmee is het een auto voor iemand die niet gewoon een snelle Audi zoekt, maar specifiek interesse heeft in de beperkte Johann ABT Signature-uitvoering.

Maar één ding is zeker. Als jij op zoek bent naar een speciale Audi RS6 die ook nog eens in bezit is geweest van een profvoetballer, dan is dit hem.

Zelf even gluren? Linkje vind je hier.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover