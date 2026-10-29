Deze spoiler zit niet op de auto die je denkt

Een beetje autospotter herkent op de headerfoto meteen de spoiler van de R35 GT-R Nismo. Deze is echter gemonteerd op een hele andere auto: een suffe sedan. En dit is niet het werk van een of andere JDM-fanaat, maar van Nissan zelf.

Wat je hier ziet is de Nissan Sentra Spec-V Concept. De Sentra heeft misschien een kleine introductie nodig, want dit model kennen we in Europa niet. Elders is dit model echter al aan de negende generatie bezig. Dit is in principe een niet al te spannende sedan, met 2,0 liter vierpitter en een CVT.

Vermogen verdubbeld

Die auto heeft Nissan nu omgetoverd tot een serieus scheurijzer. De 2,0 liter viercilinder is gebleven, maar deze levert nu 300 pk. Dit is het resultaat van een hele reeks aanpassingen, inclusief een Garrett turbo en intercooler. Standaard levert de Sentra maar 151 pk, dus het vermogen is verdubbeld. Het laatste wat je wil in een sportieve auto is een CVT, dus die is ook overboord gekieperd. De Sentra is voorzien van een handgeschakelde zesbak, afkomstig uit de Juke Nismo RS.

Zoals je ziet is het uiterlijk ook flink onder handen genomen. De Sentra is voorzien van een widebody, een motorkap met extra luchtinlaten, de spoiler van een Nissan GT-R Nismo (zoals we al zeiden) en 19 inch Nismo-velgen. Als klap op de vuurpijl zijn er sidepipes.





















GT-R Nismo remmen

Verder hebben de remmen een upgrade gekregen. Deze zijn eveneens afkomstig van een Nissan GT-R Nismo. Misschien een beetje overkill voor deze auto, maar je kunt beter te veel remkracht hebben dan te weinig... Het onderstel is aangepakt met een custom schroefset en stabilisatorstangen.

Ook vanbinnen is het geen huis-tuin-en-keuken-Nissan meer. De Sentra is voorzien van kuipstoelen, afkomstig uit – jawel – de GT-R Nismo. Verder zijn er zespuntsgordels gemonteerd en een Nismo-stuurtje.

Zoals je misschien al vermoedde, gaat deze Nissan Sentra Spec-V niet in productie. Het is een showauto voor de SEMA, die volgende week van start gaat. Niet dat het veel uitmaakt of deze auto in productie gaat, want de Sentra wordt hier toch niet geleverd.

Bron: Interbrand

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