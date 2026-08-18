Deze sportieve cabrio op Marktplaats kent bijna niemand en is de enige in NL

Iedereen kent natuurlijk een Porsche 911. De meeste autoliefhebbers weten ook nog wel wat een TVR Cerbera of Morgan Plus 8 is. Maar een Marcos Mantaray? Dat is toch vaak wel een lastige hoor. En dat is precies waarom deze Marktplaats-beuker zo leuk is. Volgens de verkoper is dit zelfs het enige exemplaar in Nederland.

Voor mensen die TVR te gewoontjes vinden

Marcos was altijd een beetje het vreemde eendje binnen de Britse sportwagenwereld. Het merk bouwde auto's voor liefhebbers die lak hadden aan comfort, infotainment en andere moderne fratsen. Het ging bij de Marcos echt om één ding: rijden.

De Mantaray verscheen eind jaren 90 en kreeg een carrosserie die je niet snel met iets anders verwart. De lange neus, brede heupen en ronde lijnen doen denken aan een mix van een TVR, een Dodge Viper en misschien zelfs een vleugje Jaguar XK. Mooi? Dat mogen jullie natuurlijk in de reacties laten weten. Apart is het in ieder geval wel.

Onder die lange motorkap ligt een Rover V8 die een ongekende 190 pk en 319 Nm naar de achterwiel stuurt. Tegenwoordig nou niet bepaald hypercar-cijfers, maar vergeet niet dat zo'n Marcos nauwelijks iets weegt, namelijk maar 1.150 kilo. Daarmee doet de Marcos 0 naar 100 in zo'n 6,2 seconden en krijg je een topsnelheid van 225 km/u. Bovendien mag je zelf door de versnellingen roeren met een handgeschakelde vijfbak. Eén en al feest dus!













Alles zit erbij

Het aangeboden exemplaar komt uit 1999 en heeft volgens de teller slechts 56.499 kilometer gereden. De verkoper meldt dat de auto altijd dealeronderhouden is en dat alle documentatie, onderhoudsboekjes én de reservesleutel aanwezig zijn. Ook wordt hij afgeleverd met een grote onderhoudsbeurt en een nieuwe APK.

Het interieur is minstens zo uitgesproken als de buitenkant. De combinatie van die zilvergrijze lak met rood leer schreeuwt Britse sportwagen uit de jaren negentig. Heerlijk fout, dus eigenlijk precies goed.









Voor de liefhebber die alles al heeft

Met een vraagprijs van 84.500 euro is het natuurlijk geen koopje. Voor hetzelfde geld staat er ook een keurige Porsche 911 op de oprit.

Maar daar zit nu juist de charme van deze Marcos. Op een Cars & Coffee zul je echt niet de snelste zijn. Ook niet de duurste. Maar durf maar eens te wedden dat jouw auto de meeste vragen oproept. "Wat ís dat eigenlijk?" is een vraag die je gegarandeerd vaker gaat horen dan "Hoeveel pk heeft-ie?"

Even kijken? Linkje vind je hier!

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Nieuws