Deze sportwagen heeft een vijfcilinder en 600 pk!

Dacht je dat de Audi RS3 de enige auto was die je nog met vijfcilinder kon krijgen? Dan heb je het mis! Er is namelijk ook nog de KTM X-Bow GT-XR, met – jawel – een Audi-vijfcilinder. Deze auto is nu vernieuwd.

De KTM X-Bow (spreek uit: Crossbow) dateert in de basis al uit 2008. Dat was een veredelde skelter, even oneerbiedig gezegd, maar de X-Bow GT-XR is meer een raceauto voor de straat. De X-Bow GT-XR ziet er ook compleet anders uit dan de originele X-Bow. Die auto is nu vernieuwd, onder de nieuwe eigenaren.

Inderdaad, er heeft een wisseling van eigenaren plaatsgevonden, want het moederbedrijf van KTM heeft de autodivisie in de verkoop gedaan. Zodoende is de KTM X-Bow is sinds vorig jaar in Belgische handen. Althans, een investeerdersgroep onder leiding van de familie De Mévius heeft de boel overgenomen. De Mévius is een van de rijkste families van België, dankzij hun aandeel in AB InBev, het bedrijf achter talloze bekende biermerken. Diverse familieleden zijn actief in de rallysport, dus ze hebben wel iets met auto’s.

600 pk

Ondanks alle wijzigingen achter de schermen is de naam nog steeds hetzelfde. De auto heet nog gewoon KTM en ziet er grotendeels hetzelfde uit. Wel zijn er diverse upgrades, waaronder het Factory 600 Package. Dit houdt in dat het vermogen van de Audi-vijfcilinder stijgt van 500 naar 600 pk. Het koppel bedraagt 680 Nm. Dat zijn serieuze cijfers, zeker als je bedenkt dat deze auto nog geen 1.200 kg weegt. Dat was in ieder geval het gewicht van de laatste versie, het precieze gewicht van de nieuwe versie weten we niet.















Het Factory 600 Package bestaat onder meer uit een nieuw inlaatspruitstuk, een nieuwe turbo, een nieuwe intercooler en een nieuw luchtfilter. Het leuke is: deze upgrade kun je ook laten installeren als je al een KTM X-Bow GT-XR hebt. In Nederland is er één iemand die zo’n ding heeft.

Aero Kit

Naast de upgrade van het vermogen is er ook een EVO Aero Kit, die de aerodynamica verbetert. Dit pakket bestaat uit een splitter, louvres in de wielkasten en vinnen aan weerszijden van de voorbumper, allemaal van carbon.

Verder is er nu ook een Spyder-variant, waarbij het bovenste deel van het dak verwijderd kan worden. De auto is natuurlijk lang niet zo open als de oer-X-Bow, maar je hebt in ieder geval weer een beetje wind in de haren (voor zover aanwezig).

Dat was nog niet alles. Alle X-Bow’s zijn nu voorzien van een nieuw 7 inch multimediasysteem met Bluetooth en Apple Carplay/Android Auto, een Capristo-uitlaat en buitenspiegels. Misschien denk je ‘huh, buitenspiegels?’, maar de X-Bow GT-XR had voorheen camera's als spiegels. Daar zit natuurlijk niemand op te wachten, dus dit is een mooie upgrade.

Prijzen hebben we niet, maar de X-Bow is met alle upgrades door de jaren heen steeds duurder geworden. Om een idee te geven: de enige X-Bow GT-XR op Nederlands kenteken heeft € 474.553 gekost. Dat is een hoop geld, maar dan heb je wel een sensationele sportwagen.

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