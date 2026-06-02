Deze sportwagenfabrikant komt in Nederlandse handen

Na Donkervoort en Spyker komt er nu nog een automerk in Nederlandse handen. Het merk bestaat al sinds 1982 en is onder andere bekend van een eigen Cup in de autosport en deelname aan het eerste seizoen van Top Gear waarbij de auto het lap record van de Pagani Zonda afpakte. Gaat er al een lichtje branden?

Britse Sportauto merk in Nederlandse handen

En, dacht je aan Westfield Sportscars? Dat is namelijk het automerk dat naar Nederland komt. Althans, in Nederlandse handen komt. Je kan ze kennen van Circuit Meppen of een van de 100 evenementen die ze jaarlijks organiseren, de mensen bij Driving-fun zijn de gelukkige en hebben het Britse merk overgenomen.

Westfield, Lotus of Caterham?

Voor diegene die even kwijt is wat Westfield Sportscars nou ook alweer was. Het automerk werd opgericht in 1982 door Chris Smith als concurrent van Lotus. Het ontwerp en de constructie van de Westfield leek erg op de Caterham, die weer op basis van de Lotus Seven was. Hierdoor kwam er een rechtszaak wat ervoor zorgde dat Westfield het ontwerp moest aanpassen en toen meteen ook maar verbeterde. Het grote verschil na het juridische geding is dat Westfield gebruikmaakt van glasvezel in plaats van de gebruikelijke aluminium bij Caterham.

Sinds de oprichting van Westfield hebben ze zo’n 16.000 auto’s verkocht en ze zijn voornamelijk bekend van de SE. Deze versie kan je als kitcar of volledige auto kopen. Met het lege gewicht onder de 600 kilo en de vrijheid om zelf te bepalen welke motor je voorin hangt, heb je al gauw een circuit speeltje in handen. Zo kon er zelfs een Rover 5.2 liter V8 ingebouwd worden.

Assemblagefabriek naast Circuit Meppen

Doordat Westfield nu in handen komt van dezelfde eigenaar als het circuit in Duitse Meppen, zien ze een grote kans voor het merk in de autosport. Er zal een assemblagefabriek naast het circuit gerealiseerd worden waar de SE, XI Le Mans en Westfield Cup-auto worden geproduceerd, wat in lijn is met de Westfield Cup. Deze raceklasse wordt al 19 jaar in de Benelux verreden. Ook kan de Nederlandse race organisatie ons vertellen dat er ook nieuwe modellen zullen aankomen voor zowel het circuit als op de straat. Hoe dan ook is het gaaf dat Driving-Fun het avontuur aangaat door de oorspronkelijk Engelse autobouwer over te nemen.

De Nederlandse eigenaar laat ons ook weten dat zij de onderdelenvoorziening zullen doen vanuit Meppen voor alle bestaande modellen in Europa. Als kers op de taart brengen ze ook het nieuws naar buiten dat ze met nieuwe modellen gaan komen, zowel voor straat- als circuitgebruik. De variant hieronder is de SEIW, wat de breedste variant is van de SE, wat de meest complete en ruimste is van het SE-gamma. Dit is een van de modellen die gebouwd gaat worden in Meppen.







