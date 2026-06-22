Deze spullen en een hete auto zijn geen goede combinatie

De zomer betekent voor veel automobilisten prachtige ritten, heerlijk die ramen (en/of dak) open en verder geen zorgen. Maar zodra je de auto parkeert in de zon, verandert datzelfde fijne vervoersmiddel verrassend snel in een soort mobiele oven. Binnen een half uur kan de temperatuur in het interieur al richting de 50 graden schieten. En dat is precies het moment waarop allerlei onschuldige spullen ineens een stuk minder onschuldig blijken.

Je auto wordt sneller heet dan je denkt

Veel mensen onderschatten serieus hoe snel een auto opwarmt. Zelfs als het buiten ‘maar’ 25 graden is, knalt de temperatuur achter het raam razendsnel op. Donkere dashboards, zwarte lederen stoelen en weinig ventilatie helpen daar natuurlijk ook niet bepaald bij. Dat betekent dat spullen die normaal prima tegen een beetje warmte kunnen, in de auto ineens in sahara-achtige omstandigheden moeten zien te overleven. En nee, een raampje op een kier helpt veel minder dan mensen hopen.

Van deodorant tot powerbank

Spuitbussen zijn misschien wel de grootste boosdoeners. Deodorant, haarlak, schoonmaakspray of die bus remmenreiniger die al maanden vrolijk door je kofferbak heen rolt, allemaal staan ze onder druk. En hitte en druk zijn niet de beste maatjes. Als de temperatuur hoog genoeg oploopt, kan zo’n bus letterlijk knappen. En we weten allemaal wat er dan gebeurt.

Ook elektronica kun je trouwens beter niet in een bloedhete auto laten slingeren. Telefoontjes, tablets, laptops en powerbanks houden ongeveer net zo veel van 100 graden als jij. In het beste geval schakelt een apparaat zichzelf tijdelijk uit. In het slechtste geval raakt de accu permanent beschadigd. Lithium-ionaccu’s kunnen bovendien opzwellen, lekken of in extreme situaties zelfs ontbranden. Kijk dat zijn de beste.

Dan hebben we ook nog medicijnen, zo'n categorie waar veel mensen totaal niet bij stilstaan. Aspirine, antibiotica en hormoonmedicatie kunnen minder effectief worden wanneer ze langdurig worden gefrituurd. Voor temperatuurgevoelige medicatie zoals insuline geldt dat nog sterker. Lijkt me nou niet heel fijn om daar pas achter te komen wanneer je het nodig hebt.

Nee, ook geen water en boodschappen

Eten in een hete auto laten liggen is natuurlijk een klassieker. Iedereen weet wel dat vlees of zuivel snel bederft, maar veel mensen onderschatten hoe snel bacteriën zich bij hoge temperaturen vermenigvuldigen. Die natte tosti van het tankstation kan na een paar uur zon dus veranderen in een soort microbiologisch experiment.

Alcohol lijkt misschien minder spannend, maar ook dat kan problemen geven. Bier wordt smerig, wijn kan compleet verpesten en in extreme gevallen kunnen flessen knappen door drukopbouw. Dat levert niet alleen een gigantische hoeveelheid aan troep op, maar ook een interieur dat wekenlang ruikt alsof je een mislukt festival in je auto hebt georganiseerd.

En dan de grootste verrassing: een simpele plastic waterfles. Die lijkt onschuldig, maar langdurige hitte kan ervoor zorgen dat stoffen uit het plastic in het water terechtkomen. Daarnaast kan een fles in zeldzame gevallen zonlicht bundelen als een vergrootglas, met potentieel brandgevaar als gevolg.

Dus, als je op een warme dag uitstapt en twijfelt of iets veilig in de auto kan blijven liggen, is het antwoord meestal simpel. Waarschijnlijk niet. Prettige wedstrijd en vergeet je niet in te smeren, want ook achter een raam kan je verbranden!

Via: Jalopnik

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