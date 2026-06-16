Deze Spyker C8 bracht een recordbedrag op

Spyker is met behulp van een Oekraïense investeerder weer bezig aan een wederopstanding. Ieder weldenkend mens is sceptisch, maar het zorgt er in ieder geval voor dat Spyker niet in de vergetelheid raakt. En dat is weer gunstig voor de prijzen van de oude modellen.

Via Bring a Trailer is er nu een Spyker geveild voor een recordbedrag. Op een C8 Laviolette werd 670.000 dollar geboden, omgerekend 577.493 euro. Voor zover we kunnen natrekken is er nog nooit zoveel betaald voor een Spyker.

Laviolette

De Spyker C8 werd in eerste instantie geïntroduceerd als Spyder, pas een jaar later kwam de coupé. Die ging als Laviolette door het leven. Deze auto is vernoemd naar ene Joseph Valentin Laviolette, een Belgische ingenieur die mede verantwoordelijk was voor de Spyker 60HP uit 1903.

Met deze Laviolette is er wel wat bijzonders aan de hand: deze auto begon zijn leven als Spyder en is later omgebouwd naar Laviolette. Dat is relatief makkelijk, omdat het dak van de coupé een soort hardtop is. De ombouw is gelukkig netjes in de fabriek gedaan, niet door Beun de Haas. Ondanks het feit dat de auto in de VS is gelokaliseerd heeft ook Jasper a.k.a. SpykerEnthusiast nog aan deze auto gewerkt. Hij is speciaal naar de VS gevlogen om een uitgebreide onderhoudsbeurt te doen en heeft ook het stuur en de achterlichten vervangen.

Dikke kont

Dit exemplaar is voorzien van de optionele widebody, wat de auto een heerlijk dikke kont geeft. En wie houdt daar nou niet van? Ook bijzonder: deze auto is uitgevoerd in brandweerrood. Naar verluidt zijn er maar twee Spykers uitgevoerd in deze kleur. Dat geloven we meteen, want een rode Spyker hadden we nog niet eerder voorbij zien komen.















Een Spyker is eigenlijk vooral een rijdende sculptuur, maar de motor is ook niet te versmaden. De 4,2 liter Audi V8 is niet enorm exotisch, maar wel gewoon lekker. Deze levert 400 pk en is in dit geval ook gekoppeld aan een handbak.

Naast een bijzondere kleurstelling heeft dit exemplaar ook nog eens een lage kilometerstand. Er staat omgerekend 3.379 kilometer op de teller. Dit alles zorgt er dus voor dat de auto voor 577.493 euro van eigenaar wisselde.

Goede investering?

De Spykers zijn de laatste jaren flink in waarde gestegen, want er was een tijd dat je ze voor anderhalve ton op de kop kon tikken. Toch zou het best kunnen dat de waarde nog verder stijgt. Want laten we eerlijk zijn: naar hedendaagse maatstaven is 5,7 ton nog niet extreem veel geld voor een auto waar er maar 55 van gebouwd zijn. En die ook nog eens extreem cool is. Dus: het is nog niet te laat om te investeren in een Spyker!

Foto’s: Bring a Trailer

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