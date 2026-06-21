Deze Spyker is zeldzamer dan een Ferrari Enzo en hij kan van jou zijn!

Er was een tijd dat Nederland dacht mee te kunnen spelen met Ferrari, Lamborghini en Porsche. Niet met een slimme stadsauto of de zoveelste elektrische crossover, maar gewoon met een handgebouwde supercar van ruim twee ton. Dat plan bleek achteraf misschien niet helemaal waterdicht, maar het leverde wel iets bijzonders op. Zoals deze Spyker C8 Spyder, een auto die vandaag de dag zeldzamer is dan de meeste hypercars.

Toen Nederland nog supercars bouwde

Spyker was in de jaren nul misschien wel het meest ambitieuze automerk van Nederland. Terwijl de grote jongens elkaar bestookten met dikke pk's en absurde rondetijden, bouwde Spyker auto's die eruitzagen alsof een vliegtuigfabrikant per ongeluk het verkeerde voertuig had ontworpen. Deze C8 Spyder uit 2008 is daar dus een perfect voorbeeld van. Het is natuurlijk niet voor niets dat mooie exemplaren op veilingen tegenwoordig bizarre bedragen aantikken.

Allereerst de exclusiviteit. Dit is nummer 118 van slechts 121 gebouwde exemplaren. Daarmee is de Spyker C8 Spyder absurd zeldzaam. Om dat in perspectief te plaatsen: van een Ferrari Enzo werden 400 stuks gebouwd en zelfs van een Ferrari F50 rolden er 349 uit de fabriek. De kans dat je vandaag een Enzo tegenkomt is dus groter dan dat je een C8 Spyder spot. Daarnaast heeft hij slechts 9.500 kilometer gereden. Gemiddeld iets meer dan 500 kilometer per jaar. Sommige Nederlanders rijden meer kilometers tijdens een weekendje naar de Nordschleife.













De mooiste Audi V8

Onder de motorkap ligt misschien wel de slimste beslissing die Spyker ooit nam. Geen exotische twaalfcilinder die elke onderhoudsbeurt laat eindigen in een hypotheek, maar die geweldige atmosferische 4,2-liter V8 van Audi. Goed voor 405 pk en 480 Nm. Tegenwoordig krijg je dat vermogen ook uit een elektrische crossover die eruitziet als een koelkast op wielen. Maar die wegen vaak twee keer zoveel als deze Spyker. En die hebben niet zo'n mooi schakelmechanisme. Met slechts 1.250 kilo op de weegschaal sprint de Nederlandse trots in 4,5 seconden naar de 100 km/u en loopt hij door tot 300 km/u. Bovendien gaat alle kracht via een handgeschakelde zesbak naar de achterwielen.













Het interieur is de echte motor

Eerlijk gezegd koop je een Spyker niet vanwege de prestaties. Daar zijn heb je tegenwoordig snellere en minder zeldzame auto's voor. Nee, je koopt een Spyker vanwege het interieur. Terwijl moderne supercars steeds meer op iPads met kentekenplaten beginnen te lijken (Lees je mee Ferrari?), voelt een Spyker alsof iemand een Zwitsers horloge heeft vergroot tot autoformaat. Overal zie je gefreesd aluminium, zichtbare schroeven, luchtvaartdetails en schakelaars die meer aandacht kregen dan complete dashboards van sommige hedendaagse auto's. Iets wat je tegenwoordig weinig meer tegenkomt.

Dit exemplaar is bovendien uitgevoerd in Gunmetal Metallic, voorzien van de bredere Karmann Widebody-kit en volledig beschermd met PPF. Zelfs de originele lederen kofferset is nog aanwezig. Want als je een Nederlandse supercar van een half miljoen bezit, wil je natuurlijk wel stijlvol je weekendtas meenemen.

Het mooiste aan deze Spyker is misschien nog wel dat hij nooit meer zo gebouwd zou kunnen worden. Een kleine fabrikant die een handgebouwde supercar maakt met een atmosferische V8, een handbak en een interieur dat rechtstreeks uit een jet lijkt te komen? Vergeet het maar. En juist daarom is deze Spyker misschien wel meer waard dan die 525.000 euro doet vermoeden. Heb jij dat bedrag nog wel ergens in een oude sok? Dan kan je Autosport Brouns altijd een berichtje sturen.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Nieuws