Deze stad heeft al negen jaar geen verkeersdoden dankzij een simpele truc

Het klinkt als het soort oplossing waar de gemiddelde Nederlandse gemeente eerst drie onderzoeken, vier adviesbureaus en een participatietraject van twee jaar tegenaan zou gooien. Toch bleek in deze Amerikaanse stad een verkeersveiligheidsmaatregel van nog geen twee tientjes per kruispunt voldoende te zijn om een indrukwekkend resultaat neer te zetten. En dat zet de typische smoesjes van veel beleidsmakers ineens in een wat minder flatterend daglicht.

Twee paaltjes, groot effect

Het blijkt toch gewoon te kunnen. De Amerikaanse stad Hoboken in de staat New Jersey heeft namelijk sinds januari 2017 geen enkele verkeersdode meer geregistreerd. Dat betekent dat er inmiddels ruim negen jaar niemand is overleden door een verkeersongeval binnen de stadsgrenzen. En wat nog het meest opvallende is? De oplossing was echt allesbehalve rocket science. Geen AI-hulp, slimme auto's, flitspalen of peperdure infrastructuurprojecten.

Uit onderzoek bleek dat 88 procent van de vervelende ongevallen met fietsers en voetgangers plaatsvond op kruispunten waar op elke hoek auto's geparkeerd staan. Daarom besloot de stad om die auto's gewoon even een stukje verder van de hoek te laten parkeren. Dat gebeurde met twee simpele kunststof paaltjes per straathoek, goed voor een investering van ongeveer 20 dollar (circa 18 euro) per kruispunt. Omdat de geparkeerde auto's nu het zicht minder belemmeren, konden automobilisten voetgangers beter zien en andersom. Soms blijkt verkeersveiligheid verrassend veel weg te hebben van gewoon een simpele portie gezond verstand. Misschien zouden dit soort simpele oplossingen in Nederland ook helpen, aangezien onze verkeersdoden alleen maar stijgen.

Veiligheid afdwingen

De paaltjes waren trouwens slechts het begin. Hoboken maakte ook de zebrapaden beter zichtbaar, verlaagde de snelheidslimieten en gaf voetgangers bij verkeerslichten een kleine voorsprong voordat afslaand verkeer groen kreeg. Daarnaast werden stoepranden op sommige plekken verlengd, zodat voetgangers minder afstand hoefden af te leggen bij het oversteken.

Het grote verschil met veel traditionele verkeerscampagnes? Deze maatregelen vertrouwen niet op goed gedrag van weggebruikers. Een automobilist kan een voorlichtingscampagne negeren. Een smaller ingerichte straat negeren is gewoon echt een stuk lastiger.

Een ongemakkelijke waarheid

Juist daarom is het succes van Hoboken interessant. Veel steden roepen wel de hele tijd dat verkeersveiligheid topprioriteit heeft, maar alleen als het geen parkeerplaatsen kost of het het verkeer vertraagt. Hoboken deed dat wel en dan krijg je een resultaat waar vrijwel iedere gemeente jaloers op zou zijn: meer dan negen jaar zonder verkeersdoden.

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