Geloof het of niet: deze Opel-station gaat er komen, een soort van

Opel doet ook mee aan het conceptenfeest van Stellantis met de Sports Tourer eXperimental (STX) Concept. Geloof het of niet, maar er komen delen van deze showauto naar jouw volgende Opel.

Autoblogger @machielvdd vond zijn weg naar de Opel-stand in Parijs en fotografeerde de showauto. Op zijn foto’s zien we een lekker lang uitgestrekte lage familieauto die klaar is voor de zomervakantie van 2068. Zonder dolle: hoewel deze STX er in deze vorm nooit gaat komen, heeft ie wel wat delen die we later terug moeten gaan zien.

Wat moet er in productie gaan?

Welke delen van de STX Concept ook echt op de straatauto’s komen, verklapt Opel helaas niet. Ik hoop dat de blauwe aero-elementen erbij zitten. Ze zijn onderdeel van een actief systeem dat het verbruik moet verlagen, maar ook de stabiliteit van de auto moet verbeteren. Het actieve aero deel bestaat uit twee zones. Onder de achterbumper verschijnen blauwkleurige elementen bij een hoge snelheid. Ze werken eigenlijk als een actieve diffusor. Het andere deel zijn een soort wielkast verlengers aan de achterkant die hetzelfde doel hebben: luchtweerstand verminderen en balans verhogen. Cool toch?

Wat er waarschijnlijk in productie gaat

Ik vrees echter dat deze zaken nog te futuristisch zijn om op een betaalbare Astra-station te plakken. Plausibeler lijkt het me dat je het grote Vizor-logo op het front terug gaat zien op productie-Opels. Hetzelfde geldt voor de manier waarop datzelfde front is ingedeeld: fors met schuine strepen als dagrijverlichting/richtingaanwijzers. Ook de wat diepere vouw in de motorkap is een onderdeel dat Opel prima kan verwerken in toekomstige ontwerpen.

Welke delen van de Opel STX Concept zou jij graag terug willen zien op de volgende lijn aan Opel-modellen?

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