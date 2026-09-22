Deze supercarbouwer komt met een opvallend nieuw logo

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Automerken zijn er helemaal weg van: het logo een beetje platter maken, drie lijntjes verwijderen en vervolgens vertellen dat het merk daarmee helemaal klaar is voor de toekomst. Deze supercarbouwer pakt het gelukkig iets anders aan. Die kijkt juist terug naar het verleden. Naar een garage in Nieuw-Zeeland, om precies te zijn.

Even terug naar de garage

Het nieuwe logo is afkomstig van een wel heel bijzondere plek. Het woordmerk is namelijk geïnspireerd op het bord boven de voormalige servicewerkplaats van de ouders van Bruce McLaren in Remuera, Auckland.

Daar sleutelde Bruce vroeger aan auto's en bouwde hij zijn eerste raceauto's. Met een aangepaste Austin Seven behaalde hij uiteindelijk zijn eerste overwinning. Ruim zestig jaar later staat de naam op Formule 1-auto's, peperdure supercars en binnenkort dus ook op een SUV.

Dat oude garagebord is nu dus opnieuw getekend als modern woordmerk. De letters staan voortaan allemaal in hoofdletters en McLaren gebruikt een eigen lettertype genaamd McLaren Sans. Ook de horizontale lijn onder de C is behouden.

Klinkt allemaal serieus en corporate, maar het verhaal erachter is wel leuk.

Het bekende logo blijft ook gewoon

Het is trouwens niet zo dat het bekende McLaren-logo in de prullenbak wordt gegooid. De bekende Speedmark blijft namelijk gewoon onderdeel van de identiteit. Dat symbool is er al sinds 1997 en werd geïnspireerd door de luchtwervelingen die ontstaan bij de achtervleugel van een raceauto. Ook de Speedy Kiwi blijft behouden als verwijzing naar de Nieuw-Zeelandse afkomst van Bruce McLaren.

Het logo krijgt daarnaast gezelschap van een uitgebreider kleurenpalet. Naast het voor iedereen bekende Papaya-oranje komen onder meer rood-oranje, blauw, zwart, antraciet, zilver en wit.

En dan die SUV...

De timing van deze logo-update is natuurlijk geen toeval. McLaren staat namelijk aan het begin van een nieuwe fase en wil zich ontwikkelen tot een groter merk. De McL 6GT is het eerste model waarop het nieuwe oude logo verschijnt. En er komt nog iets veel gekkers aan: een performance-SUV.

Jawel. Een merk dat decennialang vooral bekendstond om lage, brede en nogal onpraktische supercars gaat straks een auto bouwen waarin je waarschijnlijk gewoon fatsoenlijk kunt zitten. Het hoort bij de tijd laten we maar zeggen...

McLaren investeert daarnaast ook nog zo'n 575 miljoen euro in zijn Britse productie- en engineeringcapaciteit om die groei ook echt mogelijk te maken.

Het nieuwe logo is dus eigenlijk het minst bizarre deel van de grote plannen. Het merk grijpt gewoon lekker terug naar de garage waar het allemaal begon. Toch wel opvallend. Van een garage in Auckland naar een SUV in de supermarkt.

Bruce McLaren had het waarschijnlijk niet helemaal zo gepland.

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