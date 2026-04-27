Deze Supra uit 1987 is bijna nieuw en kan van jou zijn

De meeste JDM-auto’s uit de jaren 80 hebben inmiddels een zwaar leven achter de rug. Versleten stoelen, vage aanpassingen, enorme ladingen turbodruk op standaard motortjes en minstens drie eigenaren met een ietwat twijfelachtige smaak. Echter heeft deze bijna nieuwe Supra die tijd gewoon overgeslagen.

Een Supra die niets deed

Deze Toyota Supra Turbo uit 1987 heeft in bijna vier decennia slechts een kleine 8.400 kilometer gereden. Dat is minder dan wat de gemiddelde leasebak in een paar maanden doet. Sterker nog: hij staat nog steeds op zijn originele banden. Dat klinkt indrukwekkend, maar als je er daadwerkelijk mee wil rijden, is het misschien verstandig om eerst even een paar nieuwe sloffen te scoren.

De auto werd nieuw geleverd in Canada eind jaren 80 en lijkt daarna vooral een rustig leven te hebben geleid. Denk: showroom, af en toe bewonderd worden, en vooral niet te veel bewegen.











Bourgondisch verantwoord

Binnenin is het een keiharde trip down memory lane. Het interieur is uitgevoerd in een, laten we zeggen, bijzondere bordeauxrode kleur. Stoelen, dashboard, deurpanelen, alles heeft die warme jaren 80-gloed. Niet per se subtiel, wel heerlijk fout op de juiste manier.

Wat vooral opvalt is hoe goed alles bewaard is gebleven. Geen versleten stoelen, geen doffe knoppen, gewoon alsof de tijd stil heeft gestaan. En ja, ook de originele boekjes zijn gewoon aanwezig.

Toen 231 pk nog genoeg was

Onder de kap ligt de bekende 3,0-liter zespitter met turbo, goed voor zo’n 231 pk. Tegenwoordig lachen we daar misschien een beetje om, maar in de jaren 80 was dit gewoon serieus snel spul. Achterwielaandrijving, een handbak en een sperdifferentieel maken het plaatje compleet. Voeg daar een targadak en klapkoplampen aan toe en je hebt eigenlijk alles wat een klassieke Japanse sportauto nodig heeft.

Deze Supra gaat binnenkort onder de hamer bij Mecum Auctions. Wat hij moet opleveren? Geen idee. Maar voor liefhebbers van een perfect bewaarde slice jaren 80-nostalgie is dit er wel eentje om in de gaten te houden.