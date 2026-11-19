Soms zie je dingen in de auto-industrie waarvan je denkt: 'is dit nou echt nodig'? Een beetje oplossingen verzinnen voor problemen die er eigenlijk nooit zijn geweest. Het blijft een vak apart. Gelukkig komt er een merk uit de Chinese hoek met een optie die ik zelf nooit eerder heb gezien. BYD heeft namelijk iets bedacht waarmee je na het parkeren niet alleen je auto uitzet, maar ook je stuur kunt laten verdwijnen. En nee, het is geen patentje en het zit ook niet in een conceptcar die je nooit gaat zien. Het is de real deal.

Stuurwiel gaat ervandoor

Het gaat om de Fang Cheng Bao Tai 9, de grootste en tevens ook meest luxe SUV van het Chinese merk Fang Cheng Bao, dat onder de paraplu van BYD valt. Zij hebben nu op de absolute topper een nogal bijzonder stukje techniek geintroduceerd: een stuurwiel dat in kan klappen. Zodra de auto geparkeerd staat, kan het stuur via een verborgen scharnier 180 graden draaien en vervolgens binnen 10 seconden in het dashboard verdwijnen. Handig?

Uiteraard blijf je niet met één of ander gat zitten. Nadat het stuur is verdwenen schuift er netjes een paneel over de opening en verschijnt er een tafeltje. Voor het geval je net door de McDrive bent gereden en je als bestuurder niet weet waar je alles neer moet zetten denk ik.

Maar je kan uiteraard nog meer. Je kan namelijk ook de bestuurdersstoel 165 graden achterover laten gaan. Voor het geval je na het culinaire avontuur even een dutje moet doen.

De Tai 9 verandert zo dus in een soort mobiele lounge. BYD beweert dat hiermee 80 procent van de ruimte rondom de bestuurdersplek bruikbaar wordt.

Allemaal elektrisch

Hoe dit trucje met het stuur mogelijk is? Steer-by-wire. Daarbij is er geen mechanische verbinding meer tussen het stuur en de voorwielen. Alles gaat elektrisch. Wouter heeft een tijdje terug al gespeeld met een steer-by-wire stuur bij Peugeot. Echter verdween het stuur daar niet in het dashboard.

Het hele idee van een inklapbaar stuur is trouwens niet opeens door BYD verzonnen. Fabrikanten en toeleveranciers spelen namelijk al jaren met dit idee in conceptcars. Maar BYD claimt dat de Tai 9 de eerste productieauto is waarin het verdwijnende stuur optioneel is. Dat wil ik best geloven.

Waarschijnlijk was ook BYD hier al langer mee bezig, maar omdat China sinds 1 juli 2026 nieuwe regels heeft wat betreft stuursystemen konden zij eindelijk los gaan. Een mechanische verbinding is nu namelijk niet meer verplicht.

Groot en vol met luxe

De Tai 9 is trouwens geen lullig autootje. Hij is 5,27 meter lang en er is plek voor zes personen, verdeeld over drie zitrijen. De aandrijflijn bestaat uit een 1,5-liter turbomotor op benzine en twee elektromotoren. Samen leveren die 400 kW, oftewel 536 pk. Daarmee stormt de SUV in 4,8 seconden naar 100 km/u. De accu heeft een capaciteit van 66,48 kWh en is goed voor een elektrische WLTC-actieradius van 310 kilometer. Ook achterwielbesturing, LiDAR en BYD's God’s Eye B-rijassistentie zijn gewoon standaard.

In China komt het ding in drie prijsklassen. De prijzen beginnen bij 279.900 yuan, omgerekend ongeveer 38.200 euro. De middelste uitvoering kost circa 41.000 euro en voor de duurste versie met het inklapbare stuur betaal je omgerekend ongeveer 45.000 euro. Dat zijn Chinese prijzen, dus zonder eventuele Europese belastingen en invoerkosten. Of BYD de Tai 9 ook buiten China gaat verkopen, is nog niet bekend. Misschien dat die hier komt onder een andere merknaam.

Voorlopig blijft het dus een bijzonder stukje Chinese techniek dat we hier niet zomaar bij de dealer kunnen bestellen. Zou jij de optie aanvinken?

Via: Electrek