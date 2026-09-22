Deze bijna nieuwe Porsche Taycan is verdacht goedkoop

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Een Taycan met een mysterie

Een Taycan met een mysterie

Een Taycan met een mysterie

Een Porsche Taycan met 47 kilometer op de teller... Je zou zeggen dat zo'n auto nog de showroom geur heeft en hooguit een klein parkeerdeukje heeft opgelopen van iemand die de macht over zijn winkelkarretje verloor. Deze Taycan staat echter gewoon als schadeauto te koop. En als je de foto's bekijkt, wordt het verhaal eigenlijk alleen maar vreemder.

47 kilometer?!

Laten we beginnen met het belangrijkste getal van deze advertentie: 47. Deze Porsche Taycan heeft maar 47 kilometer gereden sinds zijn geboorte in 2022. Enorm weinig kilometers voor een auto die al 4 jaar oud is dus. Maar goed, je kan in ieder geval niet zeggen dat die is afgeragd.

Toch is de Taycan inmiddels bij de schadehandelaar beland. De auto is zwart, elektrisch, heeft vijf deuren en de eerste toelating was in september 2026. Daarnaast is de Porsche oorspronkelijk ontwikkeld voor de Amerikaanse markt.

Dat betekent dus dat de auto bijvoorbeeld een andere laadstekker, verlichting of andere aanpassingen voor de Amerikaanse markt kan hebben. De basis blijft natuurlijk gewoon nog steeds een Taycan, maar het kan zijn dat bepaalde onderdelen moeten worden aangepast.

De prijs voor dit (grotendeels) moois? 47.900 euro.

Dat klinkt voor een Porsche Taycan met 47 kilometer natuurlijk best aantrekkelijk. Even ter vergelijking: de goedkoopste Taycan uit 2022 op Marktplaats kost 44.000 euro, maar dan heb je wel 122.000 kilometer op de klok staan.









De bumper is stuk. Maar wat ligt daar?

Op de foto's is de schade eigenlijk behoorlijk overzichtelijk, tenzij ik iets volledig mis. De voorbumper heeft duidelijk betere tijden gekend. Voor zover ik kan zien, is dat ook meteen het meest opvallende schadepunt. De airbags zijn volgens de advertentie allemaal nog intact.

Maar dan komt de kofferbak. Die ligt namelijk vol met de halve Taycan onderdelen-catalogus. Misschien dat het delen zijn van de onderplaat van de bumper?

Goed, waarom al die onderdelen in de Taycan liggen, wordt niet verteld. Misschien zijn ze allemaal bedoeld voor de reparatie. Misschien heeft iemand tijdens het schadeherstelproces besloten dat de kofferbak een mooie opslagruimte was. Of misschien is het gewoon een soort Porsche-puzzelpakket waarbij je na aankoop zelf lekker mag uitzoeken waar alles hoort.

De advertentie houdt het in ieder geval lekker mysterieus.





Waag jij de gok voor 47.900 euro?

Los van het schadeverhaal is de uitrusting echt niet slecht. De EV beschikt onder andere over leren bekleding, stoelverwarming, elektrisch verstelbare memory-stoelen, navigatie, Apple CarPlay, Bose-audio, parkeersensoren, een achteruitrijcamera en ledverlichting.

En dat krijg je dus allemaal voor 47.900 euro. Plus een kilometerstand van 47 kilometer. Dat is ongeveer één kilometer per duizend euro aanschafprijs. Dat klinkt niet heel slecht.

Alleen moet je er wel rekening mee houden dat dit geen normale occasion is. Het blijft namelijk een schadeauto.

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