Deze Tesla Cybertruck is wél te koop in Nederland

De dagen van de Tesla Cybertruck zijn geteld. Tesla gaat nog ietsje langer door dan eerder gemeld, maar tegen het einde van zomer 2027 is het afgelopen. Daarom is nu het uitgelezen moment om nieuwe Cybertruck-merchandise te lanceren! Tenminste, dat is wat Tesla doet.

Tesla voegt namelijk een op afstand bedienbare Cybertruck toe aan hun shop. In tegenstelling tot de echte Cybertruck kun je deze versie wel in Nederland kopen. We weten niet of er veel Cybertruck-fans zijn in Nederland, maar we kennen er in ieder geval eentje: Kosso. Bij deze heeft hij alvast een leuk Sinterklaascadeautje voor zijn zoontje.

De radiografisch bestuurbare Cybertruck is schaal 1 op 10. Een snelle rekensom leert dat dit stukje speelgoed zo’n 57 centimeter lang is. Nog steeds best groot dus. Hiermee kun je alle andere op afstand bedienbare auto’s vermorzelen.

Topsnelheid

Deze mini-Cybertruck is ook behoorlijk snel: de topsnelheid is 60 km/u. Dat is een stuk sneller dan de gemiddelde bestuurbare auto die je bij de Intertoys koopt. Natuurlijk bestaan er nog veel snellere RC-auto’s, maar misschien moet je deze auto niet aan ál te kleine kinderen geven. De actieradius is dan weer niet om over naar huis te schrijven, want na zo’n 15 tot 20 minuten is het uit met de pret.

Net als de grote Cybertruck is de Cybertruck RC Racer geen koopje. Er wordt € 355 voor gevraagd in de Tesla Shop. Je moet dus wel rijke ouder… eh… een rijke Sinterklaas hebben, wil je dit cadeautje vragen voor in je schoen.