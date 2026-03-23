Deze Tesla Model 3 op Marktplaats is anders dan alle andere!

Ik weet nog goed hoe ik me voelde de eerste paar keer dat ik een Tesla in het wild tegenkwam. Eerlijk gezegd vond ik het destijds best bijzonder. Inmiddels ben ik, net als een groot deel van Nederland, Tesla-moe door de Model 3’s en Y’s die je op elke hoek van de straat ziet staan. Gelukkig zijn er wel Tesla-rijders die hun EV net wat specialer proberen te maken.

Op Marktplaats kom ik zo’n Tesla tegen die net wat anders is dan alle andere exemplaren. Het gaat om een Model 3 uit 2019 die bij een particuliere verkoper te koop staat. De huidige eigenaar is de eerste van deze Tesla en heeft er in zeven jaar tijd 142.000 kilometer mee gereden.

Het oog wil ook wat

Je merkt aan de advertentiebeschrijving dat de verkoper nog niet klaar is met het merk van Musk. Hij noemt zijn Model 3 een ‘’liefhebbersauto’’ die een ‘’unieke uitstraling’’ heeft. Dat zit hem in de uiterlijke tuning van de EV. De originele rode remklauwen hebben knaloranje kapjes gekregen. De grootste verandering zit echter op de bips.

Wie dacht dat de Juniper-versie van de Model Y de eerste Tesla is met een doorlopende lichtstrip achterop heeft het mis. Deze Tesla-fan installeerde al een custom achterlicht met zo’n lijn tussen de achterlichten. Het werkt een stukje minder inventief dan het Juniper-achterlicht en ziet er ook wat minder cool uit, maar hé: het is tenminste weer eens wat anders.











Naast de nieuwe kleur remklauwen en het custom achterlicht zit er FSD op de Model 3, zijn alle chromedelen verwijderd, de Tesla-logo’s zwart gemaakt en zit er een witte bekleding in. De wielen waar de Tesla op staat op de foto’s is een 20-inch zomerset, maar je krijgt er ook een setje 18-inch winterbanden bij. Wegens gezinsuitbreiding mag de Model 3 de deur uit, want er komt een Model X voor in de plaats. Een gepassioneerd Tesla-rijder dus. De aangepaste Tesla Model 3 staat op Marktplaats te koop voor 19.995 euro. Daarmee is ie een stukje prijziger dan de goedkoopste Model 3 op Marktplaats.