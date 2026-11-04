Deze toffe Japanse sportcoupé is officieel terug!

Het zat er al even aan te komen, maar dankzij het rallyteam van Toyota weten we het nu zeker: de Toyota Celica is terug!

De officiële aankondiging van Toyota draait vooralsnog uitsluitend om de rallywereld. Het komende rallyseizoen van 2027 trekt Toyota ten strijde met de bekende GR Yaris Rally1-auto, maar ook met een GR Celica Rally1. De coureur-navigatorduo’s Elfyn Evans/Scott Martin, Sami Pajari/Marko Salminen en Oliver Solberg/Elliott Edmondson hebben de eer om als eerste in de nieuwe Celica te rijden.

De nieuwe rallyauto heeft een hele zware last op zijn schouders. Toyota heeft het afgelopen seizoen zeer succesvol afgerond. 12 van de 13 Rally's werden gewonnen door een GR Yaris Rally1. Daarnaast speelt het verleden van de Celica-rallyauto een grote rol. Tussen 1986 tot 1999 reed de Celica al mee in de rallyhoofdklasse. Het grote succes kwam met de ST185-generatie die tussen '92 en '94 maar liefst 16 WRC-zeges haalde en zorgde voor titels voor Carlos Sainz Sr, Juha Kankkunen en Didier Auriol. In totaal heeft de Celica 30 WRC-overwinningen op zijn naam.

© Foto: sjengster © Foto: thomcarspotter

Celica-straatauto?

Toyota zegt in het persbericht nog niet hardop dat je morgen naar de dealer kunt rennen voor een straatversie. Sterker nog: voor de hoofdklasse in de WRC heb je tegenwoordig geen homologatieauto’s voor op de weg nodig om mee te kunnen doen. De rallyauto moet daarentegen wel straatlegaal zijn.

Hoe dan ook, de investering in een Celica-rallyauto lijkt me te groot om er geen straatversie bij te maken. Daarbij voegt het daad bij de woorden van Akio Toyoda die dolgraag leuke auto’s wil bouwen. Toyota werkt ook al een tijdje aan een nieuwe aandrijflijn: een 2.0-liter viercilinder turbomotor met 400 pk. Dikke kans dat die aandrijflijn met GR-FOUR vierwielaandrijving met instelbare koppelverdeling naar de Celica komt.

De Celica-rallyauto maakt begin 2027 zijn debuut bij de Rally van Monte Carlo. Als er inderdaad een straatauto komt, zal die in de loop van 2027 of begin 2028 onthuld worden, verwacht ik. Wij kunnen in ieder geval niet wachten tot op een nieuwe straat-Celica!

Hoofdfoto ter illustratie: Toyota Celica GT-S gespot door joosstra

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover