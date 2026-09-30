Deze Toyota is zo luxe dat zelfs Lexus niet goed genoeg is

Toyota is nou niet het eerste merk waar je aan denkt als je de parkeerplaats van een vijfsterrenhotel wil domineren. Maar toch heeft het merk al decennialang een geheim wapen voor mensen die vinden dat een Lexus te min is. De Century is in Japan een statussymbool van formaat en Toyota lijkt nu eindelijk door te hebben dat de rest van de wereld er misschien ook wel eentje wil.

Boven Lexus

Toyota heeft de Century inmiddels boven Lexus gezet. Alsof Lexus ineens de middenklasser van de familie is. Daarmee heeft de Japanner zijn ogen rechtstreeks op het terrein van Rolls-Royce, Bentley en Mercedes-Maybach gericht. De Century SUV kan je in Japan vanaf 27 miljoen yen, omgerekend ongeveer 151.000 euro op je oprit hebben staan. Dat klinkt best pittig, maar naast een Rolls-Royce Ghost van zo'n 313.000 euro begint het bijna als een koopje te voelen.

En nee, dan krijg je niet een 'even snel in elkaar geschroefde' Toyota voor. Absoluut niet. De Century wordt namelijk deels met de hand gebouwd en afgewerkt, waarbij Toyota onder andere traditioneel Japans vakmanschap gebruikt. Echte kwaliteit dus, zoals je van de Japanners gewend bent.

Denk aan bijzondere stoffen en handmatig aangebrachte urushi-lak. Het moet dus vooral gaan voelen alsof je een legitiem stukje Japanse ambachtelijkheid koopt, en niet gewoon een veel te dure Toyota.

Misschien weer een V12

En dan is er nog een motor dingetje. De Century stond bij liefhebbers namelijk ooit bekend om zijn legendarische V12. Die verdween in 2017 uit het programma en sindsdien moet je het met een hybride V8 in de sedan doen. De SUV heeft een hybride V6. Niet helemaal waar je op hoopt met zo'n luxe slee.

Toch vliegen de geruchten van een V12 je inmiddels om de oren. Her en der klinkt het namelijk alsof Toyota voor toekomstige Century-modellen opnieuw voor een V12 kiest, deze keer dan wel gecombineerd met hybride techniek. Klinkt heerlijk, maar officieel wil Toyota er nog niets over kwijt. Voorlopig dus vooral voer om over na te denken terwijl je wat sushi naar binnen propt.

De wereld in

Tot voor kort was de Century vooral een Japans onderonsje. Inmiddels verkoopt Toyota de nieuwere SUV-versie ook in China en worden kleine aantallen naar andere landen in Azië en het Midden-Oosten gestuurd. Maar daar wil het merk het niet bij laten. Toyota kijkt naar mogelijkheden om de Century naar meer markten te brengen en wil er bovendien een uitgebreider modellengamma van maken.

Het coupéconcept dat Toyota vorig jaar liet zien, is daar best een duidelijk voorbeeld van. Daarmee liet het merk zien dat de Century meer moet worden dan een beetje luxe limousine of SUV. Toyota wil er een echt volwaardig super ultra-luxe merk van maken dat ook buiten Japan serieus wordt genomen.

Dat wordt interessant, want in het topsegment is inmiddels genoeg te beleven. Naast Rolls-Royce, Bentley en Maybach komen ook Chinese merken als Yangwang en Maextro met auto's waar luxe absoluut niet vergeten is.

Via: Bloomberg

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