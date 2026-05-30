Deze EV-combi op Marktplaats kun je beter kopen dan de Ferrari Luce!

Na de onthulling van de Ferrari Luce kun je wel zeggen dat er nogal veel commotie is ontstaan. Het lijkt erop dat vrijwel iedereen het erover eens is dat de eerste EV van het Italiaanse merk niet in lijn staat met de eerdere designtaal. Mede daarom gaan we de occasionverkopers afstruinen wat je voor hetzelfde geld kan kopen als de schofterig dure Luce van 551.687 euro.

Om te beginnen moeten we natuurlijk wel gaan zoeken in hetzelfde segment. Nu is Ferrari met de Luce gaan zitten tussen een soort vierdeurs GT en een SUV/crossovers. Daar gaan we dan dus ook naar kijken. Je zou het niet verwachten maar we kunnen een luxe GT én een SUV krijgen voor dezelfde prijs als een Luce.

Dé Britse tweedeurs GT

We beginnen met de GT. In het luxe segment is er natuurlijk maar één die hieraan kan tippen: de Rolls-Royce Spectre, wat zomaar de enige auto kan zin waarin een elektrische aandrijving regelrecht in lijn staat met de visie van het merk: zo stil en comfortabel mogelijk je laten vervoeren.

De Spectre in kwestie staat bij CITO Motors in Eindhoven te koop. Het betreft er een uit 2024 met 13.287 kilometers op de teller. Dit specifieke exemplaar is de ‘normale’ variant, er is ook nog de Black Badge die 74 pk meer heeft dan de standaard 585 pk. Het lijkt erop dat de Britse EV nog niet op Nederlands kenteken staat. Mede daardoor kunnen we de nieuwprijs niet achterhalen. Om je toch een idee te geven, de gemiddelde catalogusprijs van de Spectre in 2024 was een serieuze 505.879 euro. Dat valt nog mee in vergelijking met de duurste op Nederlands kenteken, die is namelijk 578.563 euro. Niet gek voor een bijna 3.000 kilo wegende GT.







Afschrijvingskanon

De prijs die nu gevraagd wordt door de Eindhovenaren is 379.950 euro. Ondanks dat de auto pas 13.287 kilometer heeft gereden is er dus al ruim een ton afgeschreven. Het is en blijft een EV en die schrijven nou eenmaal snel veel af . Je rijdt dan wel in een Rolls-Royce, dat kun je straks ook zeggen met je Luce. Het blijft wel een Ferrari. Je krijgt voor die prijs dan wel dikke 23-inch gepolijste wielen. Dat, in combinatie met de kleur Magma Red en het Cashmere Bespoke-interieur. Het blijft een opvallende verschijning. Zeker als je in gedachte houdt dat de coupé bijna 5,5 meter lang is. Geïnteresseerd? Hij staat hier te koop.







Wat kun je nog meer kopen?

Na de aankoop van deze Brit is er dus nog 170.000 euro over om tot de verwachte prijs van de Luce te komen. Om in de buurt te komen van de Italiaan is er nog iets meer pk nodig, en iets wat meer een echte familieauto is. Laten we die nou ook gevonden hebben. Het is weer een Brit geworden, met nu wat Oosterse invloeden dankzij Geely: de Lotus Eletre.

Het exemplaar om tot dezelfde prijs te komen als dat de Luce kost is een Eletre geworden. Vijfdeurs, 918 pk sterk uit een 112 kWh batterij. Dat komt toch in de buurt van de Italiaan die 1.050 pk uit een 122 kWh batterij. Ook de afmetingen zijn erg vergelijkbaar van de Luce en de Eletre. Zie onderstaande tabel.

Ferrari Luce Lotus Eletre Verschil Lengte 5.027 mm 5.103 mm Eletre +76 mm Breedte 1.999 mm 2.000 mm Nagenoeg gelijk Hoogte 1.544 mm 1.636 mm Eletre +92 mm Wielbasis 2.959 mm 3.019 mm Eletre +60 mm Gewicht 2.260 kg 2.595 kg Eletre + 355 kg

Ook de Chinees-Britse EV heeft al de nodige euro’s afgeschreven. Waar hij in 2023 nieuw 191.230 euro kostte, kan je hem nu voor 167.950 euro gaan rijden. En dat zelfs met 9.500 kilometers op de teller. Net ingereden dus. Weet wel, hij staat al geruime tijd te koop. In november vorig jaar schreven we ook al over deze occasion. Toen achtten we de vraagprijs ook al optimistisch, vanwege het feit dat er een nieuwe Eletre van hetzelfde geld gekocht kon worden. Hij staat hier op Marktplaats.







Dus wat wordt het? Toch de Ferrari Luce, of de combinatie van de Rolls Royce en de Lotus met ruim 2.000 euro zakgeld?

