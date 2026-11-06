Deze überdikke Mercedes-restomod wil je hebben

Er is een tijd geweest dat de Mercedes SEC-modellen alleen maar als kamperbakken werden gezien, maar tegenwoordig zijn het gewilde liefhebbersauto’s. En dat maakt het ook een interessante kandidaat voor een restomodproject…

Eerder dit jaar kondigde Renntech al een C126 restomod met V12 aan, nu komt Mechatronik met een grondig aangepakte C126. In tegenstelling tot de creatie van Renntech, is deze restomod ook daadwerkelijk af. Mechatronik kwam eerder al met restomods op basis van de W111 en de W113 SL, nu is de C126 aan de beurt. Maak kennis met de ‘M SEC’.

Volledig opnieuw opgebouwd

















Op het eerste gezicht lijken de aanpassingen nog redelijk subtiel. De auto wordt echter tot het laatste schroefje uit elkaar gehaald. De naam restomod impliceert al dat een auto gerestaureerd wordt, maar volgens Mechatronik gaat dit nog verder dan een restauratie. De Mercedes wordt echt compleet opnieuw opgebouwd.

Tijdens dat proces wordt de auto onder meer voorzien van een widebody. Deze is geïnspireerd op de AMG-bodykits uit die tijd en is dus period correct. De nieuwe carrosseriedelen zijn echter wel gemaakt van carbon fiber. Een restomod is natuurlijk pas een restomod als er moderne LED-koplampen op een oude auto gemonteerd worden. Dat is iets minder period correct, maar niet getreurd: het groene exemplaar op de foto’s heeft nog de originele koplampen, dus de LED-hockeysticks zijn optioneel.













Qua velgen kun je kiezen voor putdekselvelgen (wederom geïnspireerd op de AMG’s) of kruisspaakvelgen. Aero-velgen in carrosseriekleur zijn natuurlijk de enige juiste keuze. Achter de velgen gaan nieuwe Brembo’s schuil en de auto is verder voorzien van een custom Öhlins-onderstel.

Onder de motorkap

De grote vraag is: wat ligt er onder de motorkap? Dat is géén 5,0 liter V8 en ook geen 5,6 liter V8. Het is een ‘nieuwe’ 6,2 liter V8. Daarbij is nieuw een relatief begrip, want de befaamde M156 is inmiddels ook alweer een relikwie uit het verleden. Maar dit blok is natuurlijk wel een stuk moderner dan de originele V8 uit de 500 en 560 SEC. Dat zie je ook terug in de cijfers: de V8 levert 500 pk en 630 Nm aan koppel, terwijl een originele 500 SEC maar 240 pk en 405 Nm heeft.

Uiteraard heeft Mechatronik ook het interieur niet overgeslagen. Je kunt kiezen voor een klassieke look, maar ook voor een meer modern interieur met kuipstoelen en carbon. Een modern multimediaschermpje met touchscreen is optioneel, maar je kunt ook gaan voor een klassiek ogende Blaupunkt-radio met Bluetooth en DAB+. Wij zouden dat laatste adviseren. De M SEC is verder nog uit te rusten met een high-end audiosysteem met tien speakers en drie subwoofers.

Lijkt deze Mechatronik M SEC je wel wat? Dan moet je snel zijn, want ze bouwen maar 30 exemplaren. Het prijskaartje is niet bekend, maar ga er maar vanuit dat je ‘m niet kan betalen.

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